L’ANCI e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) rivolgono l’invito a tutti i Comuni italiani a partecipare alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno. Istituita all’unanimità dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, questa ricorrenza nasce con un duplice obiettivo: commemorare le vittime civili di tutte le guerre e promuovere una riflessione sull’impatto devastante che i conflitti attuali hanno sulle popolazioni civili coinvolte.

Di fronte all’intensificarsi della violenza indiscriminata in numerosi contesti di guerra diventa sempre più urgente ribadire con forza l’assoluta necessità di proteggere i civili, le infrastrutture essenziali come abitazioni, scuole, ospedali e risorse idriche e salvaguardare il patrimonio culturale, attraverso l’applicazione del Diritto internazionale umanitario.

Nelle precedenti edizioni, centinaia di Comuni italiani, ma anche istituzioni nazionali come Palazzo Chigi, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e i principali Ministeri, hanno aderito alle celebrazioni della Giornata illuminando di blu le proprie sedi o monumenti simbolici ed esponendo lo striscione con lo slogan “Stop alle bombe sui civili”.

Anche il Presidente della Repubblica e il Santo Padre, nei loro recenti messaggi, hanno ricordato l’immane sofferenza dei civili nei conflitti e la necessità della loro tutela. Si invia in allegato la rassegna stampa della Giornata nazionale del 2025.

Come aderire

L’ANCI e l’ANVCG rinnovano con convinzione l’appello a tutti i Comuni ad unirsi alle celebrazioni della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 2026, illuminando la facciata del Municipio o un altro edificio o monumento rappresentativo con una luce blu e/o esponendo lo striscione con il messaggio “Stop alle bombe sui civili”. Questo semplice gesto simbolico rappresenta un forte richiamo alla pace e la richiesta di protezione dei più vulnerabili, attraverso il rispetto del Diritto internazionale umanitario.

Per l’adesione da parte di ciascun Comune è richiesta la compilazione del form online di adesione, attraverso il seguente link https://shorturl.at/drO3I, e l’utilizzo del materiale grafico e di comunicazione disponibile al seguente link: https://www.anvcg.it/wp-content/uploads/2025/12/materiali-stop-alle-bombe-sui-civili.zip.

Per ulteriori informazioni è attiva la mail: giornatanazionale@anvcg.it e il numero 06.5923141 – 06.5923142

La lettera congiunta ANCI-ANVCG inviata a tutti i Comuni è disponibile al seguente link: https://shorturl.at/33CBD