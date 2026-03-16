Il PNRR ha permesso la diffusione capillare di strumenti digitali nella pubblica amministrazione, tra cui SEND. Il webinar “SEND nei Comuni: esperienze degli enti e casi d’uso della piattaforma“, in programma il 19 marzo alle ore 11, intende avviare una riflessione condivisa tra enti locali, ANCI, PagoPA S.p.A. e Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per consolidare un utilizzo virtuoso della piattaforma SEND, a vantaggio delle amministrazioni e dei cittadini attraverso il racconto di casi d’uso e buone pratiche.

Il webinar fa parte di un percorso più ampio di promozione e accompagnamento dedicato a SEND, che comprende anche:

attività di ascolto e confronto nella community ANCI-DTD dedicata ai Comuni

raccolta di evidenze e criticità dai territori

ulteriori momenti informativi e formativi (incontri territoriali e percorsi di formazione)

Da oggi sul sito della Community è già possibile partecipare alla discussione, condividendo domande, esperienze e bisogni, e contribuire così a rendere il webinar più utile e mirato.