Si svolgerà a Torino martedì 27 gennaio la terza tappa del roadshow FiberCop per lo sviluppo dei territori”, organizzato da ANCIcomunicare con il patrocinio dell’Anci e il contributo tecnico di FiberCop, l’azienda che gestisce una delle infrastrutture digitali più avanzate e capillari d’Europa, con oltre 26 milioni di chilometri di fibra ottica già posata e una copertura ultra broadband che raggiunge più del 96% delle linee attive in Italia.

Presso la Sala Stemmi della Città metropolitana di Torino in CorsoInghilterra7, l’incontro sarà occasione per approfondire i metodi più avanzati e sostenibili per la realizzazione delle reti in fibra ottica, con particolare attenzione alle tecniche di scavo a sezione ridotta – come la?microtrincea?– che consentono di ridurre i tempi e i costi degli interventi, minimizzare l’impatto sul manto stradale e sulla mobilità urbana e contenere gli effetti socioeconomici delle attività di cantiere.