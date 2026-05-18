Ampio spazio è stato dedicato al tema della formazione delle nuove generazioni di Amministratori. “Investire sui giovani che si avvicinano al mondo delle Autonomie locali significa garantire continuità, innovazione e qualità alla pubblica amministrazione”, ha affermato Favot quando nel pomeriggio i lavori sono proseguiti sul tema “La formazione degli Amministratori comunali: il dovere civico della competenza”, con un focus sull’esperienza di ANCI Friuli Venezia Giulia e dell’Academy di ComPA Friuli Venezia Giulia.

In particolare, con il Direttore di ComPA FVG Daniele Gortan e il Project manager Gianni Ghiani è stato approfondito il progetto “Amministratori Academy”, attraverso testimonianze e casi studio dedicati. L’iniziativa punta a rafforzare competenze tecniche e trasversali di Amministratori e Amministratrici, favorendo al tempo stesso la costruzione di reti e relazioni utili allo sviluppo dei territori.