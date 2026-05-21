Il prossimo 12 giugno la sala panoramica sita al 15° piano della Città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra 7, ospiterà il convegno “Le Comunità Energetiche Rinnovabili per una transizione ecologica solidale. Riflessioni a margine di un questionario ANCI Piemonte”, promosso dall’ANCI Piemonte e dall’Università di Torino.
Il convegno fa parte del “Progetto SustAge – Integrating Green and Grey Transition” e si inserisce nel percorso avviato lo scorso 27 marzo con il lancio del questionario, realizzato dall’ANCI regionale con il Politecnico di Torino, volto a mappare lo stato dell’arte delle CER piemontesi e a valutarne l’impatto sociale sul territorio.
L’incontro rappresenta un importante occasione di dialogo tra mondo accademico, amministratori e operatori del settore, nel tentativo di rafforzare il ruolo delle CER nella promozione di benefici diffusi per le comunità locali. La giornata di studi consentirà di fare il punto della situazione e di orientare lo sviluppo futuro delle CER, alla luce di un quadro normativo ormai definito.
Nel dettaglio, il convegno si svolgerà dalle ore 9:15 alle 17 e sarà articolato in tre sessioni:
- Sessione 1 – Operatività delle Comunità energetiche rinnovabili: profili critici
- Sessione 2 – L’impatto sociale delle CER tra aspirazione e realtà
- Sessione 3 – Presentazione degli esiti del questionario e dibattito a partire dalle esperienze virtuose di CER
Apriranno i lavori i saluti del presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino e del professor Roberto Caranta, ordinario di Diritto amministrativo dell’Università di Torino.
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Locandina CER