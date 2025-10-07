“L’assemblea di ANCI Piemonte sarà un momento importante perché ci avviciniamo alla Legge di Bilancio e, insieme ai presidenti delle ANCI regionali di tutta Italia, in queste settimane stiamo lavorando con il Governo per affinare proposte e richieste che provengono dai territori. Durante l’assemblea sono previsti importanti tavoli tematici, occasioni di dialogo che ci consentiranno di confrontarci e di portare portare le istanze che emergeranno ai tavoli istituzionali”.

Così il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, nell’annunciare l’appuntamento con la 43^ Assemblea ordinaria di ANCI Piemonte che si terrà sabato 11 ottobre, nella prestigiosa cornice della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), in Piazza Visconti Venosta 2, a Santena (TO).

