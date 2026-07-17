Verona ospiterà la 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI dal 25 al 27 novembre prossimi. L’appuntamento riunisce ogni anno sindaci e amministratori locali di tutta Italia per confrontarsi sulle principali sfide dei territori e del Paese.
L’edizione 2026 coincide con l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Da qui il titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica” che richiama un’ideale “lettera aperta” dei sindaci al Paese.
L’Assemblea sarà un momento centrale di confronto sulle trasformazioni sociali ed economiche, sulle politiche di coesione, sulla sostenibilità e sulle sfide globali che impattano le comunità locali.
Per ulteriori informazioni organizzative e supporto alle iscrizioni occorre contattare la segreteria organizzativa di ANCIcomunicare:
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