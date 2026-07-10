La 44^ Assemblea Annuale di ANCI Piemonte si terrà sabato 3 ottobre 2026 ad Alba, in provincia di Cuneo. L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle 14, nella suggestiva cornice del Teatro Sociale Giorgio Busca, in Piazza Vittorio Veneto 3.
L’assemblea è il principale appuntamento annuale dell’associazione e rappresenta un momento di riflessione importante sul ruolo degli amministratori locali e sulle sfide del presente e del futuro.
Il tema di questa edizione, dal titolo “L’economia dei Comuni – Istituzioni e sistemi produttivi a confronto”, pone al centro del dibattito il rapporto tra le amministrazioni locali e il tessuto produttivo, in un’ottica di dialogo e collaborazione tra istituzioni e sistema economico per lo sviluppo dei territori.
La scelta di Alba come sede dell’evento non è casuale: con una storia secolare e una tradizione industriale tra le più solide del Piemonte, la città incarna perfettamente il tema dell’assemblea.
CONTROLLO STATO ASSOCIATIVO
Prima di accedere al form di iscrizione è necessario effettuare un controllo preventivo dello stato delle quote associative del Comune.
Basta scrivere il proprio Comune nella tabella sottostante e visualizzare il risultato.
Se compare “Non è necessario contattare ANCI Piemonte” è possibile proseguire senza problemi nell’iscrizione.
Se compare “SI” è possibile che la posizione del comune sia da controllare e, nel caso, da regolarizzare.
Prendi contatto con l’ufficio preposto all’indirizzo info@anci.piemonte.it per valutare la situazione e le soluzioni possibili.
|DENOMINAZIONE
|CONTATTARE ANCI PIEMONTE?
|COMUNE DI ALBERA LIGURE
|SI
|COMUNE DI COLLOBIANO
|SI
|COMUNE DI MASSINO VISCONTI
|SI
|COMUNE DI LUSERNETTA
|SI
|COMUNE DI NOASCA
|SI
|COMUNE DI RIMELLA
|SI
|COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO
|SI
|COMUNE DI SOSTEGNO
|SI
|COMUNE DI BASSIGNANA
|SI
|COMUNE DI MONTEGIOCO
|SI
|COMUNE DI ORIO CANAVESE
|SI
|COMUNE DI AROLA
|SI
|COMUNE DI LIGNANA
|SI
|COMUNE DI LOCANA
|SI
|COMUNE DI OGLIANICO
|SI
|COMUNE DI CARIGNANO
|SI
|COMUNE DI BUBBIO
|SI
|COMUNE DI VILLALVERNIA
|SI
|COMUNE DI VINADIO
|SI
|COMUNE DI MORNESE
|SI
|COMUNE DI ALICE BEL COLLE
|SI
|COMUNE DI ZUBIENA
|SI
|COMUNE DI SOPRANA
|SI
|COMUNE DI PIATTO
|SI
|COMUNE DI TORRE MONDOVI'
|SI
|COMUNE DI CASALBELTRAME
|SI
|COMUNE DI VILLAR PELLICE
|SI
|COMUNE DI PERRERO
|SI
|COMUNE DI FENESTRELLE
|SI
|COMUNE DI CRAVEGGIA
|SI
|COMUNE DI VILLAR PEROSA
|SI
|COMUNE DI SETTIMO ROTTARO
|SI
|COMUNE DI MARENTINO
|SI
|COMUNE DI OTTIGLIO
|SI
|COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO
|SI
|COMUNE DI DRONERO
|SI
|COMUNE DI TARANTASCA
|SI
|COMUNE DI INVERSO PINASCA
|SI
|COMUNE DI CAMBIASCA
|SI
|COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE
|SI
|COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
|SI
|COMUNE DI MONCUCCO TORINESE
|SI
|COMUNE DI LESEGNO
|SI
|COMUNE DI VEZZA D'ALBA
|SI
|COMUNE DI ROCCASPARVERA
|SI
|COMUNE DI VIGUZZOLO
|SI
|COMUNE DI GAMALERO
|SI
|COMUNE DI CANTALUPO LIGURE
|SI
|COMUNE DI FABBRICA CURONE
|SI
|COMUNE DI GRANA
|SI
|COMUNE DI SETTIME
|SI
|COMUNE DI ROBURENT
|SI
|COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO
|SI
|COMUNE DI VISTRORIO
|SI
|COMUNE DI SAN GILIO
|SI
|COMUNE DI MORSASCO
|SI
|COMUNE DI PARETO
|SI
|COMUNE DI MONGARDINO
|SI
|COMUNE DI BROSSASCO
|SI
|COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
|SI
|COMUNE DI MACELLO
|SI
|COMUNE DI OGGEBBIO
|SI
|COMUNE DI TRISOBBIO
|SI
|COMUNE DI RIVALTA BORMIDA
|SI
|COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO
|SI
|COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO
|SI
|COMUNE DI RODELLO
|SI
|COMUNE DI CAREMA
|SI
|COMUNE DI REANO
|SI
|COMUNE DI TASSAROLO
|SI
|COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
|SI
|COMUNE DI MONLEALE
|SI
|COMUNE DI VILLAROMAGNANO
|SI
|COMUNE DI PORTACOMARO
|SI
|COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
|SI
|COMUNE DI CASSINASCO
|SI
|COMUNE DI CELLARENGO
|SI
|COMUNE DI CUNICO
|SI
|COMUNE DI REFRANCORE
|SI
|COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
|SI
|COMUNE DI NIELLA TANARO
|SI
|COMUNE DI MOMO
|SI
|COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
|SI
|COMUNE DI MORIONDO TORINESE
|SI
|COMUNE DI CARAVINO
|SI
|COMUNE DI GHIFFA
|SI
|COMUNE DI NONIO
|SI
|COMUNE DI ALAGNA VALSESIA
|SI
|COMUNE DI BIANZE'
|SI
|COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
|SI
|COMUNE DI MELAZZO
|SI
|COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
|SI
|COMUNE DI PIEA
|SI
|COMUNE DI BIOGLIO
|SI
|COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO
|SI
|COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
|SI
|COMUNE DI LANDIONA
|SI
|COMUNE DI CESANA TORINESE
|SI
|COMUNE DI FRONT
|SI
|COMUNE DI MONCRIVELLO
|SI
|COMUNE DI BIANZ??
|SI
|COMUNE DI GRONDONA
|SI
|COMUNE DI VINCHIO
|SI
|COMUNE DI ROBELLA
|SI
|COMUNE DI CAMERANA
|SI
|COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
|SI
|COMUNE DI SAUZE D'OULX
|SI
|COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE
|SI
|COMUNE DI SALERANO CANAVESE
|SI
|COMUNE DI BIANZE'
|SI
|COMUNE DI BOSCO MARENGO
|SI
|COMUNE DI SALE
|SI
|COMUNE DI GABIANO
|SI
|COMUNE DI MOLARE
|SI
|COMUNE DI FELIZZANO
|SI
|COMUNE DI CELLA MONTE
|SI
|COMUNE DI ARAMENGO
|SI
|COMUNE DI CISTERNA D'ASTI
|SI
|COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI
|SI
|COMUNE DI RONCO BIELLESE
|SI
|COMUNE DI CREVACUORE
|SI
|COMUNE DI VEGLIO
|SI
|COMUNE DI SALICETO
|SI
|COMUNE DI MARTINIANA PO
|SI
|COMUNE DI VENASCA
|SI
|COMUNE DI GHEMME
|SI
|COMUNE DI PELLA
|SI
|COMUNE DI MIASINO
|SI
|COMUNE DI PORTE
|SI
|COMUNE DI PAVAROLO
|SI
|COMUNE DI GROSSO
|SI
|COMUNE DI ROBASSOMERO
|SI
|COMUNE DI VALGIOIE
|SI
|COMUNE DI VALSTRONA
|SI
|COMUNE DI COSTANZANA
|SI
|COMUNE DI MOTTA DE' CONTI
|SI
|COMUNE DI OLCENENGO
|SI
|COMUNE DI BIANZE'
|SI
|COMUNE DI NOVI LIGURE
|SI
|COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO
|SI
|COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO
|SI
|COMUNE DI BASALUZZO
|SI
|COMUNE DI VISONE
|SI
|COMUNE DI VILLADEATI
|SI
|COMUNE DI MONTAFIA
|SI
|COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI
|SI
|COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI
|SI
|COMUNE DI BRUSNENGO
|SI
|COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
|SI
|COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ
|SI
|COMUNE DI SINIO
|SI
|COMUNE DI ARMENO
|SI
|COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
|SI
|COMUNE DI BOCA
|SI
|COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
|SI
|COMUNE DI ORBASSANO
|SI
|COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE
|SI
|COMUNE DI VI??
|SI
|COMUNE DI CORIO
|SI
|COMUNE DI AZEGLIO
|SI
|COMUNE DI LESSOLO
|SI
|COMUNE DI MASERA
|SI
|COMUNE DI RE
|SI
|COMUNE DI DESANA
|SI
|COMUNE DI BIANZE'
|SI
|COMUNE DI PIETRA MARAZZI
|SI
|COMUNE DI VOLTAGGIO
|SI
|COMUNE DI PONTECURONE
|SI
|COMUNE DI MASIO
|SI
|COMUNE DI CARPENETO
|SI
|COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA
|SI
|COMUNE DI BERGAMASCO
|SI
|COMUNE DI TICINETO
|SI
|COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO
|SI
|COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO
|SI
|COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO
|SI
|COMUNE DI CASSANO SPINOLA
|SI
|COMUNE DI QUARGNENTO
|SI
|COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
|SI
|COMUNE DI ASTI
|SI
|COMUNE DI CASTEL BOGLIONE
|SI
|COMUNE DI CANTARANA
|SI
|COMUNE DI CORTAZZONE
|SI
|COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE
|SI
|COMUNE DI MONCALVO
|SI
|COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI
|SI
|COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO
|SI
|COMUNE DI TIGLIOLE
|SI
|COMUNE DI COCCONATO
|SI
|COMUNE DI FONTANILE
|SI
|COMUNE DI INCISA SCAPACCINO
|SI
|COMUNE DI PRALUNGO
|SI
|COMUNE DI SORDEVOLO
|SI
|COMUNE DI TAVIGLIANO
|SI
|COMUNE DI PETTINENGO
|SI
|COMUNE DI SANDIGLIANO
|SI
|COMUNE DI CARR??
|SI
|COMUNE DI VICOFORTE
|SI
|COMUNE DI BARBARESCO
|SI
|COMUNE DI PIANFEI
|SI
|COMUNE DI RACCONIGI
|SI
|COMUNE DI ENVIE
|SI
|COMUNE DI CLAVESANA
|SI
|COMUNE DI FRABOSA SOPRANA
|SI
|COMUNE DI MONTEROSSO GRANA
|SI
|COMUNE DI VERDUNO
|SI
|COMUNE DI RIFREDDO
|SI
|COMUNE DI MORETTA
|SI
|COMUNE DI MARENE
|SI
|COMUNE DI VARALLO POMBIA
|SI
|COMUNE DI BOLZANO NOVARESE
|SI
|COMUNE DI COMIGNAGO
|SI
|COMUNE DI BRUZOLO
|SI
|COMUNE DI BARONE CANAVESE
|SI
|COMUNE DI SPARONE
|SI
|COMUNE DI VISCHE
|SI
|COMUNE DI ANGROGNA
|SI
|COMUNE DI VILLAREGGIA
|SI
|COMUNE DI CAPRIE
|SI
|COMUNE DI DRUENTO
|SI
|COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
|SI
|COMUNE DI VENARIA REALE
|SI
|COMUNE DI TORRE CANAVESE
|SI
|COMUNE DI CASTAGNETO PO
|SI
|COMUNE DI VIU'
|SI
|COMUNE DI CAFASSE
|SI
|COMUNE DI SCARMAGNO
|SI
|COMUNE DI PEROSA CANAVESE
|SI
|COMUNE DI POIRINO
|SI
|COMUNE DI AIRASCA
|SI
|COMUNE DI FORNO CANAVESE
|SI
|COMUNE DI LOMBARDORE
|SI
|COMUNE DI VAL DELLA TORRE
|SI
|COMUNE DI VALCHIUSA
|SI