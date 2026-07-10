Save the date Assemblea ANCI Piemonte 2026

La 44^ Assemblea Annuale di ANCI Piemonte si terrà sabato 3 ottobre 2026 ad Alba, in provincia di Cuneo. L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle 14, nella suggestiva cornice del Teatro Sociale Giorgio Busca, in Piazza Vittorio Veneto 3.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

L’assemblea è il principale appuntamento annuale dell’associazione e rappresenta un momento di riflessione importante sul ruolo degli amministratori locali e sulle sfide del presente e del futuro.

Il tema di questa edizione, dal titolo “L’economia dei Comuni – Istituzioni e sistemi produttivi a confronto”, pone al centro del dibattito il rapporto tra le amministrazioni locali e il tessuto produttivo, in un’ottica di dialogo e collaborazione tra istituzioni e sistema economico per lo sviluppo dei territori.

La scelta di Alba come sede dell’evento non è casuale: con una storia secolare e una tradizione industriale tra le più solide del Piemonte, la città incarna perfettamente il tema dell’assemblea.

CONTROLLO STATO ASSOCIATIVO

Prima di accedere al form di iscrizione è necessario effettuare un controllo preventivo dello stato delle quote associative del Comune.
Basta scrivere il proprio Comune nella tabella sottostante e visualizzare il risultato.

Se compare “Non è necessario contattare ANCI Piemonte” è possibile proseguire senza problemi nell’iscrizione.

Se compare “SI” è possibile che la posizione del comune sia da controllare e, nel caso, da regolarizzare.

Prendi contatto con l’ufficio preposto all’indirizzo info@anci.piemonte.it per valutare la situazione e le soluzioni possibili.

DENOMINAZIONE CONTATTARE ANCI PIEMONTE?
COMUNE DI ALBERA LIGURE SI
COMUNE DI COLLOBIANO SI
COMUNE DI MASSINO VISCONTI SI
COMUNE DI LUSERNETTA SI
COMUNE DI NOASCA SI
COMUNE DI RIMELLA SI
COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO SI
COMUNE DI SOSTEGNO SI
COMUNE DI BASSIGNANA SI
COMUNE DI MONTEGIOCO SI
COMUNE DI ORIO CANAVESE SI
COMUNE DI AROLA SI
COMUNE DI LIGNANA SI
COMUNE DI LOCANA SI
COMUNE DI OGLIANICO SI
COMUNE DI CARIGNANO SI
COMUNE DI BUBBIO SI
COMUNE DI VILLALVERNIA SI
COMUNE DI VINADIO SI
COMUNE DI MORNESE SI
COMUNE DI ALICE BEL COLLE SI
COMUNE DI ZUBIENA SI
COMUNE DI SOPRANASI
COMUNE DI PIATTO SI
COMUNE DI TORRE MONDOVI' SI
COMUNE DI CASALBELTRAMESI
COMUNE DI VILLAR PELLICE SI
COMUNE DI PERRERO SI
COMUNE DI FENESTRELLE SI
COMUNE DI CRAVEGGIA SI
COMUNE DI VILLAR PEROSA SI
COMUNE DI SETTIMO ROTTAROSI
COMUNE DI MARENTINO SI
COMUNE DI OTTIGLIO SI
COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO SI
COMUNE DI DRONERO SI
COMUNE DI TARANTASCA SI
COMUNE DI INVERSO PINASCA SI
COMUNE DI CAMBIASCA SI
COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE SI
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS SI
COMUNE DI MONCUCCO TORINESE SI
COMUNE DI LESEGNO SI
COMUNE DI VEZZA D'ALBA SI
COMUNE DI ROCCASPARVERA SI
COMUNE DI VIGUZZOLO SI
COMUNE DI GAMALERO SI
COMUNE DI CANTALUPO LIGURE SI
COMUNE DI FABBRICA CURONE SI
COMUNE DI GRANA SI
COMUNE DI SETTIME SI
COMUNE DI ROBURENT SI
COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO SI
COMUNE DI VISTRORIO SI
COMUNE DI SAN GILIOSI
COMUNE DI MORSASCO SI
COMUNE DI PARETO SI
COMUNE DI MONGARDINO SI
COMUNE DI BROSSASCO SI
COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO SI
COMUNE DI MACELLO SI
COMUNE DI OGGEBBIO SI
COMUNE DI TRISOBBIO SI
COMUNE DI RIVALTA BORMIDA SI
COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO SI
COMUNE DI SANTO STEFANO ROEROSI
COMUNE DI RODELLO SI
COMUNE DI CAREMA SI
COMUNE DI REANO SI
COMUNE DI TASSAROLO SI
COMUNE DI MONTALDO BORMIDA SI
COMUNE DI MONLEALE SI
COMUNE DI VILLAROMAGNANO SI
COMUNE DI PORTACOMARO SI
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO SI
COMUNE DI CASSINASCO SI
COMUNE DI CELLARENGO SI
COMUNE DI CUNICO SI
COMUNE DI REFRANCORE SI
COMUNE DI CHIUSA DI PESIO SI
COMUNE DI NIELLA TANAROSI
COMUNE DI MOMO SI
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO SI
COMUNE DI MORIONDO TORINESE SI
COMUNE DI CARAVINO SI
COMUNE DI GHIFFA SI
COMUNE DI NONIO SI
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA SI
COMUNE DI BIANZE' SI
COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA SI
COMUNE DI MELAZZO SI
COMUNE DI VIGNOLE BORBERA SI
COMUNE DI PIEA SI
COMUNE DI BIOGLIO SI
COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO SI
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA SI
COMUNE DI LANDIONA SI
COMUNE DI CESANA TORINESE SI
COMUNE DI FRONT SI
COMUNE DI MONCRIVELLO SI
COMUNE DI BIANZ?? SI
COMUNE DI GRONDONA SI
COMUNE DI VINCHIO SI
COMUNE DI ROBELLA SI
COMUNE DI CAMERANA SI
COMUNE DI FRABOSA SOTTANA SI
COMUNE DI SAUZE D'OULX SI
COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE SI
COMUNE DI SALERANO CANAVESE SI
COMUNE DI BIANZE' SI
COMUNE DI BOSCO MARENGO SI
COMUNE DI SALE SI
COMUNE DI GABIANO SI
COMUNE DI MOLARE SI
COMUNE DI FELIZZANO SI
COMUNE DI CELLA MONTE SI
COMUNE DI ARAMENGO SI
COMUNE DI CISTERNA D'ASTI SI
COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI SI
COMUNE DI RONCO BIELLESE SI
COMUNE DI CREVACUORE SI
COMUNE DI VEGLIO SI
COMUNE DI SALICETO SI
COMUNE DI MARTINIANA PO SI
COMUNE DI VENASCA SI
COMUNE DI GHEMME SI
COMUNE DI PELLA SI
COMUNE DI MIASINO SI
COMUNE DI PORTE SI
COMUNE DI PAVAROLO SI
COMUNE DI GROSSO SI
COMUNE DI ROBASSOMERO SI
COMUNE DI VALGIOIE SI
COMUNE DI VALSTRONA SI
COMUNE DI COSTANZANA SI
COMUNE DI MOTTA DE' CONTI SI
COMUNE DI OLCENENGO SI
COMUNE DI BIANZE' SI
COMUNE DI NOVI LIGURE SI
COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO SI
COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO SI
COMUNE DI BASALUZZO SI
COMUNE DI VISONE SI
COMUNE DI VILLADEATI SI
COMUNE DI MONTAFIA SI
COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI SI
COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI SI
COMUNE DI BRUSNENGO SI
COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA SI
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ SI
COMUNE DI SINIO SI
COMUNE DI ARMENO SI
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA SI
COMUNE DI BOCA SI
COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE SI
COMUNE DI ORBASSANO SI
COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE SI
COMUNE DI VI?? SI
COMUNE DI CORIO SI
COMUNE DI AZEGLIO SI
COMUNE DI LESSOLO SI
COMUNE DI MASERA SI
COMUNE DI RE SI
COMUNE DI DESANA SI
COMUNE DI BIANZE' SI
COMUNE DI PIETRA MARAZZI SI
COMUNE DI VOLTAGGIO SI
COMUNE DI PONTECURONE SI
COMUNE DI MASIO SI
COMUNE DI CARPENETO SI
COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA SI
COMUNE DI BERGAMASCO SI
COMUNE DI TICINETO SI
COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO SI
COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO SI
COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO SI
COMUNE DI CASSANO SPINOLA SI
COMUNE DI QUARGNENTO SI
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO SI
COMUNE DI ASTI SI
COMUNE DI CASTEL BOGLIONE SI
COMUNE DI CANTARANA SI
COMUNE DI CORTAZZONE SI
COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE SI
COMUNE DI MONCALVO SI
COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI SI
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO SI
COMUNE DI TIGLIOLE SI
COMUNE DI COCCONATO SI
COMUNE DI FONTANILE SI
COMUNE DI INCISA SCAPACCINO SI
COMUNE DI PRALUNGO SI
COMUNE DI SORDEVOLO SI
COMUNE DI TAVIGLIANO SI
COMUNE DI PETTINENGO SI
COMUNE DI SANDIGLIANO SI
COMUNE DI CARR?? SI
COMUNE DI VICOFORTE SI
COMUNE DI BARBARESCO SI
COMUNE DI PIANFEI SI
COMUNE DI RACCONIGI SI
COMUNE DI ENVIE SI
COMUNE DI CLAVESANA SI
COMUNE DI FRABOSA SOPRANA SI
COMUNE DI MONTEROSSO GRANA SI
COMUNE DI VERDUNO SI
COMUNE DI RIFREDDO SI
COMUNE DI MORETTA SI
COMUNE DI MARENE SI
COMUNE DI VARALLO POMBIA SI
COMUNE DI BOLZANO NOVARESE SI
COMUNE DI COMIGNAGO SI
COMUNE DI BRUZOLO SI
COMUNE DI BARONE CANAVESE SI
COMUNE DI SPARONE SI
COMUNE DI VISCHE SI
COMUNE DI ANGROGNA SI
COMUNE DI VILLAREGGIA SI
COMUNE DI CAPRIE SI
COMUNE DI DRUENTO SI
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE SI
COMUNE DI VENARIA REALE SI
COMUNE DI TORRE CANAVESE SI
COMUNE DI CASTAGNETO PO SI
COMUNE DI VIU' SI
COMUNE DI CAFASSE SI
COMUNE DI SCARMAGNO SI
COMUNE DI PEROSA CANAVESE SI
COMUNE DI POIRINO SI
COMUNE DI AIRASCA SI
COMUNE DI FORNO CANAVESE SI
COMUNE DI LOMBARDORE SI
COMUNE DI VAL DELLA TORRE SI
COMUNE DI VALCHIUSA SI

ISCRIVITI QUI

Articoli correlatiDi più dello stesso autore