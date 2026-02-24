La Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità sta organizzando un evento per il prossimo 3 marzo, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario dell’esercizio del diritto di voto da parte delle donne in Italia. L’appuntamento è organizzato congiuntamente al Ministro per lo Sport e i Giovani, delegato per la Struttura di missione per gli anniversari nazionali, e vedrà la partecipazione di numerosi esponenti del Governo italiano.

L’evento si terrà a Roma nella Casa delle Armi, in viale dei Gladiatori 63 (zona Foro Italico) con inizio alle ore 15.30.

Sono invitate a partecipare tutte le Sindache, le Assessore alle Pari opportunità e le Consigliere delegate, con preghiera di indossare la fascia tricolore.

Per le iscrizioni, informazioni e quesiti è stata predisposta la casella e-mail votoalledonne@governo.it a cui è possibile rivolgere eventuali istanze.