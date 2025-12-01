Sindaci senza dipendenti che preparano perfino gli addobbi di Natale e dipendenti che prenotano le visite mediche per gli anziani del paese. E altri sindaci che nel bilancio del Comune mettono voci per sostenere le spese di trasporti per la scuola dei propri ragazzi.

Esperienze quotidiane di sindaci ‘tuttofare’, eroi civili di una missione: quella di curare e salvaguardare il proprio territorio e la propria comunità.

Di questo si è parlato a ‘Fuori dal Comune’, la trasmissione di Rai Gr Parlamento realizzata in collaborazione con l’Anci, che ha affrontato il tema dello spopolamento nei piccoli Comuni e del ruolo dei sindaci nell’opera di inversione di tendenza.

La sesta puntata, riascoltabile su Rai play sound, si è aperta con l’intervento del sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore piccoli Comuni dell’Anci, Alessandro Santoni. “L’obiettivo che ci prefiggiamo – ha detto – è concretizzare la nostra Agenda Controesodo nel giro di un mandato. Parliamo di un documento che non rivendica solo risorse ma propone soluzioni a problemi strutturali dei piccoli Comuni come il divario digitale, i trasporti, le politiche per le famiglie e la promozione turistica”.

Santoni ha poi sottolineato che “bisogna smettere di guardare i piccoli Comuni come un problema ma farli diventare un’opportunità. Parliamo 5.500 enti, oltre il 70 per cento del totale dei Comuni italiani. Parliamo di circa 12 milioni di persone e di un inestimabile valore culturale e sociale del Paese. Chiediamo attenzione – ha concluso Santoni – perché convinti che questo grande pezzo di Italia non può e non deve essere destinato a scomparire”.

Dopo il coordinatore Anci dei piccoli Comuni il ruolo dei ‘Virgilio’ di questa puntata è stato affidato a Giuseppe Roma, sociologo ed ex direttore generale del Censis e a Lara Panfili, coordinatrice del progetto P.I.C.C.O.L.I., che ha ricordato gli importanti risultati raggiunti con il progetto avviato con il dipartimento Funzione pubblica che a febbraio vedrà un evento conclusivo che coinvolgerà oltre 1.500 piccoli Comuni.

E poi le voci e le esperienze dei sindaci con Stefania Clos, sindaca di Oyace (AO, Domenico Aimoino, sindaco di Noasca (TO), Riccardo Gullo, sindaco di Lipari (ME), Dario Pesenti, sindaco di Morterone (LC) e Mario Falcucci, ex sindaco di Castangelo sul Nera.