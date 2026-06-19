Si è concluso, nei giorni scorsi, a Madrid il coordination meeting dei National Urbact Point di tutta Europa. Due volte l’anno, generalmente a giugno e a dicembre, i punti di contatto nazionali del programma URBACT si riuniscono, insieme all’Autorità di gestione, per tracciare il bilancio di quanto fatto e quanto resta da fare. Il 16 e 17 giugno Madrid ha ospitato il primo appuntamento del 2026.

Nel corso delle due giornate di lavori sono stati affrontati temi strategici legati al miglioramento delle attività dei NUP, alla preparazione dei futuri workplan, all’evoluzione del programma, all’ottimizzazione dei processi di lavoro quotidiani e al rafforzamento della collaborazione all’interno della rete e comunità URBACT.

Durante l’incontro è stata illustrata nel dettaglio l’agenda della prossima URBACT Summer University, in programma dal 25 al 27 agosto 2026 a Cork, in Irlanda, che coinvolgerà i Comuni vincitori del penultimo bando per le Reti di Trasferimento. I partecipanti (tra cui diversi Comuni Italiani) avranno l’opportunità di approfondire i progetti delle reti appena selezionate e acquisire strumenti e competenze utili per avviare efficacemente il percorso di trasferimento delle buone pratiche urbane nei rispettivi contesti locali. La Summer University sarà inoltre un momento privilegiato per rafforzare la cooperazione tra le città partner, favorire lo scambio di esperienze e sviluppare approcci innovativi alle sfide urbane comuni, consolidando al contempo la conoscenza del programma URBACT e delle opportunità offerte dalle nuove Reti di Trasferimento.

Le due giornate di lavoro a Madrid sono state, inoltre, fondamentali per analizzare le attività svolte dai National URBACT Points (NUP) nel corso dell’ultimo anno. I partecipanti hanno condiviso esperienze e buone pratiche relative alle attività di comunicazione, networking, supporto ai beneficiari e coordinamento continuo con il Segretariato URBACT.