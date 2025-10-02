Dal 16 novembre all’8 dicembre 2025, il Palazzotto di Orta San Giulio ospiterà un’esposizione fotografica solidale dedicata al Benin e, in particolare, al villaggio palafitticolo di Ganvié e al Lago Nokoué.

L’evento fa parte del progetto CORReCT (Collaborer en Réseaux pour Renforcer la Coopération Territoriale entre le Piémont et le Bénin), iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte nel 2024 con l’obiettivo di rafforzare le relazioni esistenti tra il Piemonte e il Paese africano promuovendo progetti di cooperazione decentrata volti a favorire lo sviluppo locale sostenibile, il miglioramento delle condizioni di vita e la riduzione della povertà e delle disuguaglianze. Il progetto è coordinato dall’ANCI Piemonte in partnership con il Consorzio Ong Piemontesi e l’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral (ACAL) del Benin.

L’esposizione che sarà inaugurata il prossimo 16 novembre intende valorizzare la collaborazione avviata tra il Comune di Orta San Giulio e quello di So-Ava in Benin, trasformando l’incontro tra il Lago d’Orta e il Lago Nokoué in un simbolo di solidarietà ambientale.

Con la sua storia straordinaria, il bacino novarese costituisce un modello di rinascita ambientale unico al mondo e si candida ora ad assumere il ruolo di “padrino” nei confronti del lago africano, una risorsa vitale per milioni di persone e per l’intero ecosistema, dove sorge il meraviglioso villaggio palafitticolo di Ganvié, ribattezzato la “Venezia d’Africa”.

L’evento sarà l’occasione per presentare il Contratto di Lago del Cusio, strumento partecipativo che ha accompagnato il percorso di risanamento del piccolo bacino piemontese, riconosciuto di recente come buona pratica a valere sul programma UE “Urbact Good Practice”, adattabile al contesto locale beninese, in un’ottica di rafforzamento dei percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione civica tra le due comunità.

Non mancare all’incontro tra i due laghi, due comunità unite da una causa comune. Scopri il Villaggio di Ganvié e l’urgenza di proteggere le acque del Lago Nokoué!