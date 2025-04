Il 16 e 17 maggio si terrà a Palermo la XIV Assemblea annuale di ANCI Giovani, evento dedicato agli amministratori locali under 35, chiamati a confrontarsi su questioni di grande attualità ed interesse per il Paese.

“L’iniziativa – spiega il coordinatore di ANCI Giovani Piemonte, Luca Conta – si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dai giovani amministratori di tutta Italia. Il 16 e 17 maggio sindaci, assessori e consiglieri under 35 si confronteranno su temi cruciali, definiti quest’anno in modo condiviso e diretto attraverso la somministrazione di un questionario da parte di ANCI nazionale. Per il Piemonte, si tratta di un’occasione imperdibile per condividere esperienze e opportunità. Vi aspettiamo numerosi per far sentire a tutti la forza delle nostre idee”, conclude Conta.