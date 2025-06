Si è concluso ufficialmente il corso “L’ABC del Buon Amministratore”, iniziativa inserita nel percorso formativo AUTONOMIA, realizzato dalla provincia di Asti con il supporto di ANCI Piemonte e con il contributo della Regione e del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Nel corso dell’evento conclusivo – organizzato nel Foro Boario di San Damiano d’Asti, al termine di un percorso articolato in 7 incontri rivolti ad amministratori under 35 o di nuova nomina – i sindaci Dimitri Tasso (Montiglio), Antonello Murgia (Piovà Massaia) e Carlo Mancuso (Castagnole delle Lanze), già attivi a vario titolo sia in ANCI nazionale sia in ANCI Piemonte, hanno raccontato il loro impegno al servizio del territorio, dando vita ad un’interessante tavola rotonda ricca di testimonianze e di spunti di riflessione. In particolare, Tasso ha trattato i temi delle gestioni associate e delle fusioni di Comuni, dedicando una parte del suo intervento alle questioni relative al personale e al bilancio. Murgia e Mancuso hanno invece parlato di legalità (con focus sul tema dei beni mobili confiscati) e turismo sostenibile, elencando buone pratiche ed esperienze virtuose realizzate sul territorio astigiano.

All’evento hanno partecipato il sindaco e presidente della provincia di Asti Maurizio Rasero e il vicepresidente di ANCI Piemonte Diego Musumeci, mentre a fare gli onori di casa è stato il primo cittadino di San Damiano Davide Migliasso.

Al termine della mattinata, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno frequentato almeno il 75% del corso.