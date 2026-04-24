“A nome mio e di tutto il comitato direttivo di ANCI Piemonte, esprimo solidarietà nei confronti della vicepresidente Sonia Cambursano, sindaca di Strambino, aggredita in strada da uno sconosciuto. Si è trattato di un episodio assurdo che riporta ancora una volta l’attenzione di tutti noi sulla questione sicurezza e che condanniamo fermamente”.

Così il presidente dell’associazione dei Comuni piemontesi, Davide Gilardino, a margine del fatto occorso a Torino alla vicepresidente Cambursano. Nelle scorse ore, la prima cittadina è stata vittima di un inaccettabile episodio di violenza, che l’ha vista inseguita da un automobilista visibilmente alterato, quindi insultata e colpita ad un braccio per futili motivi legati a una presunta mancata precedenza.

“Si tratta di un episodio inqualificabile – prosegue Gilardino – auspichiamo che gli organi competenti arrivino al più presto all’individuazione del responsabile. A Sonia va il nostro abbraccio e il nostro totale sostegno umano e istituzionale. Ripudiare la violenza è una condizione fondamentale per garantire la convivenza civile all’interno delle nostre comunità. Facciamo appello al grande senso di responsabilità, di educazione e di rispetto dei cittadini “, conclude il presidente di ANCI Piemonte