Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 10, nella Sala Rossa di Palazzo Civico a Torino, è convocata l’Assemblea regionale dei Presidenti dei Consigli comunali. L’incontro, fortemente voluto dall’ANCI Piemonte, nasce dall’esigenza di ridare centralità alle assemblee elettive e ai loro presidenti, seconde cariche istituzionali dopo i sindaci.

L’incontro ha l’obiettivo di istituzionalizzare e programmare l’attività del Coordinamento regionale per il 2026. “I presidenti dei Consigli comunali – afferma il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino – hanno il compito delicato di rappresentare tutti i consiglieri. Ridare centralità all’attività propositiva delle assemblee è fondamentale per il funzionamento e l’esistenza dei processi democratici”.

Ad aprire i lavori saranno lo stesso presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, e la coordinatrice regionale dei Presidenti dei Consigli comunali, Maria Grazia Grippo. Dopo un’informativa di ANCI Piemonte sulle tematiche di maggiore interesse per i Consigli comunali, verrà messo ai voti il Regolamento del Coordinamento regionale dei Consigli comunali del Piemonte e, a seguire, è prevista la nomina del Comitato Esecutivo, che avrà il compito di elaborare le linee guida del Coordinamento regionale.

Con l’occasione, l’ANCI Piemonte sottolinea la necessità di procedere a un censimento puntuale (CLICCA QUI) dei Presidenti dei Consigli comunali agli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che abbiano istituito e regolamentato queste figure (come previsto dall’art. 39, comma 3 del TUEL).

Si ricorda che l’Assemblea è rivolta a tutte/i le/i Presidenti dei Consigli comunali degli enti associati all’ANCI (o loro delegati).