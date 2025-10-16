Comunicazione e social media saranno al centro di una giornata formativa organizzata da ANCI nazionale, in collaborazione con META e con il supporto di ANCI Piemonte. L’evento è riservato alle figure professionali che si occupano di comunicazione nei Comuni e si terrà il 28 ottobre nella Sala Panoramica sita al 15° piano della Città metropolitana di Torino in Corso Inghilterra 7 a Torino.

Il corso segue gli appuntamenti di Roma, Milano, Firenze, Palermo, Napoli, Bari, L’Aquila, Cagliari e Treviso e ha l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle piattaforme social, sia in chiave di comunicazione istituzionale che politica, definendo standard qualitativi più elevati, condividendo buone pratiche, modelli organizzativi e strumenti innovativi.

È possibile partecipare alla giornata formativa previa ISCRIZIONE A QUESTO LINK .