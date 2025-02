Promuovere attività di divulgazione e sensibilizzazione – rivolte agli amministratori locali, ai tecnici comunali, ai volontari della Protezione Civile e ai cittadini – con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei rischi geologici e delle strategie di adattamento al cambiamento climatico, in un’ottica di prevenzione del rischio e di tutela del territorio. E’ questo l’obiettivo principale del protocollo d’intesa siglato dall’Anci e dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) che si impegnano così, anche attraverso le Anci regionali che raccoglieranno le adesioni, a svolgere seminari informativi gratuiti per le amministrazioni locali.

Per Anci “la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa testimonia l’impegno dell’Associazione nel supportare i Comuni italiani nel percorso di conoscenza e gestione del rischio geologico e delle strategie di adattamento al cambiamento climatico. Attraverso iniziative di divulgazione mirata, intendiamo favorire una maggiore consapevolezza e preparazione degli amministratori locali su tematiche fondamentali per la sicurezza e la tutela del territorio”.

Per Sigea “lo sforzo che vogliamo fare insieme all’Anci è rafforzare la consapevolezza per mitigare gli effetti che i pericoli naturali hanno su noi stessi e sul nostro futuro. L’obiettivo è superare il più possibile l’approccio emergenziale al problema del dissesto e agire con misure di prevenzione basate sulla conoscenza. Il nostro Paese è molto esposto agli effetti dei pericoli naturali e agli eventi estremi. Sui danni incide moltissimo la mancata percezione dell’esposizione ai pericoli naturali nei territori che viviamo e frequentiamo. Oggi con la crisi climatica in atto diventa sempre più importante informare, sensibilizzare e in alcuni casi trasferire le conoscenze tecnico-scientifiche ai tecnici comunali, agli amministratori, ai decisori”.