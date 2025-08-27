Un nuovo webinar dal titolo “Soluzioni per le Amministrazioni non qualificate: strumenti di acquisto e negoziazione autonoma” è in programma venerdì 19 settembre dalle ore 9:30 alle 12:30 nell’ambito del ciclo di formazione continua AcquistiPA, promosso dalla Città metropolitana di Torino in collaborazione con ANCI Piemonte.
L’evento replica un’iniziativa analoga organizzata lo scorso 19 giugno e prevede un’interessante lezione a cura di Silvia Baietto, Vania Rostagno, Marco Amenta e Veronica Iozzi.
Dopo un’introduzione normativa volta a definire il perimetro della negoziazione autonoma da parte delle stazioni appaltanti non qualificate, i relatori illustreranno il contesto dell’aggregazione per il Piemonte con particolare attenzione alle attività e alle convenzioni che la Città metropolitana di Torino mette a disposizione degli enti del territorio, con un focus sugli eventuali obblighi di adesione. Successivamente verranno illustrati gli strumenti d’acquisto (convenzioni e accordi quadro) offerti agli enti locali dalla Consip. Seguirà un breve approfondimento sul ruolo del MePA nel ciclo di vita dei contratti pubblici, con un focus sulla situazione attuale e sui risultati finora conseguiti.
Il webinar si concluderà con la simulazione operativa di una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA e delle principali comunicazioni verso ANAC.
Per partecipare occorre registrarsi gratuitamente. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.