“Metodi e tecniche di redazione della programmazione. Strumenti e normativa di settore nei lavori, nei servizi e nelle forniture” è il titolo del nuovo evento formativo del ciclo AcquistiPA in programma mercoledì 26 novembre dalle ore 9:30 alle 12:30.

Nel corso del webinar, che avrà un’impostazione teorico-pratica, verranno illustrate le regole principali da applicare nella fase della programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi ai sensi di cui all’art. 37 del Codice degli Appalti e si procederà ad analizzare in dettaglio la normativa di settore, i metodi e le tecniche di redazione dei programmi sia in fase di predisposizione che di variazione in corso d’anno. Interverranno Silvia Baietto e Aldo Muggeo (vedi card).

Per partecipare occorre registrarsi gratuitamente. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.