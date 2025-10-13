Un nuovo appuntamento del ciclo di formazione continua AcquistiPA si terrà giovedì 6 novembre dalle ore 9:30 alle 12:30. Il webinar, dal titolo “Servizio di ristorazione, ristoro mediante bar e vending e altre soluzioni per studenti e dipendenti”, prevede interventi della Città metropolitana di Torino, di Consip S.p.a. e ARPA Piemonte e si inserisce nel ricco calendario di eventi promossi dalla Città metropolitana e da ANCI Piemonte per approfondire la conoscenza degli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della macchina amministrativa.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i margini di autonomia, le soluzioni e gli strumenti disponibili per le stazioni appaltanti che hanno l’esigenza di attivare servizi di ristorazione scolastica e/o di ristoro mediante bar o distribuzione automatica.

Saranno altresì presentate le ultime novità Consip in tema di alimenti e buoni pasto. La presentazione degli strumenti sarà accompagnata da un approfondimento degli aspetti strategici dei Criteri Minimi Ambientali di riferimento.

Il webinar si concluderà con la navigazione del portale e l’illustrazione di una procedura sul MePA.

Per partecipare occorre registrarsi gratuitamente. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.