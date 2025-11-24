I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti di manutenzione del verde pubblico saranno al centro del webinar che si terrà giovedì 4 dicembre dalle ore 9:30 alle 12:30.

L’evento fa parte di AcquistiPA, il ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della PA promosso dalla Città metropolitana di Torino in collaborazione con ANCI Piemonte.

Da una gestione attenta e sostenibile del verde urbano derivano importanti benefici a favore dell’ambiente e della collettività. L’incontro formativo, rivolto a tecnici comunali e operatori del verde, vuole fare il punto sull’applicazione passata dei criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde (CAM Verde) e chiarire le motivazioni che ne hanno richiesto l’aggiornamento. I criteri riguardano la cura e la manutenzione del verde pubblico e la fornitura di prodotti quali materiale-florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti per l’irrigazione. Un’occasione per mettere a fuoco le esperienze , le criticità e le novità del CAM Verde, attraverso un confronto di punti di vista e per presentare strumenti operativi e finanziari al servizio delle pubbliche amministrazioni piemontesi. Interverranno Marco Glisoni di ARPA Piemonte, Barbara Negroni del CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) e Giorgio Pelassa della Regione Piemonte.

Per partecipare occorre registrarsi gratuitamente. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.