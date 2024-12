“La gestione IVA e IRAP degli Enti locali: normativa, adempimenti, casi pratici, ultime novità” è il titolo dell’incontro di AcquistiPA che si terrà il prossimo 6 dicembre in modalità online.

AcquistiPA è il ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della PA promosso dalla Città metropolitana di Torino in collaborazione di ANCI Piemonte.

Appuntamento dunque il 6 dicembre, dalle ore 9:30 alle 13, con il nuovo webinar. Interverranno Silvia Baietto, della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti Città metropolitana di Torino e Alessandro Mensi, commercialista e revisore dei conti.

Per partecipare, occorre registrarsi gratuitamente. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.