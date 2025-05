Uno sportello per aiutare i cittadini più vulnerabili a risparmiare sulla luce. Il servizio, voluto dal sindaco di Arona (NO) Alberto Gusmeroli, si propone di offrire un sostegno concreto alle persone più vulnerabili (over 75, disabili e fragili economici con bonus energia) nel passaggio dal mercato libero o tutelato dell’energia elettrica al sistema a tutele graduali, consentendo un risparmio annuo di almeno 113 euro.

Grazie all’ultima legge sulla concorrenza, “milioni di famiglie vulnerabili – spiega il sindaco Gusmeroli – possono risparmiare sino al 30% in bolletta e lo Stato non sostiene spese perché il costo è a carico delle società dell’energia. Molti Comuni, Arona in primis, stanno aprendo sportelli per aiutare i vulnerabili a spostarsi dal mercato libero/tutelato al servizio a tutele graduali perché essendo pratiche solo via Internet senza l’aiuto di un operatore comunale è impossibile cogliere l’opportunità che scade al 30 giugno 2025”.

Lo sportello rappresenta uno strumento operativo per dare attuazione alle previsioni della Legge n.193/24 (Legge Concorrenza 2023), aiutando i cittadini nelle operazioni di passaggio: basta un documento d’identità, l’ultima bolletta elettrica, un indirizzo mail, telefono cellulare e IBAN nel caso di domiciliazione bancaria. Il servizio è indirizzato a tutti gli aventi diritto che vorranno passare al servizio a tutele graduali.

L’esempio e la buona pratica del Comune di Arona si stanno diffondendo anche in altri Comuni: in Piemonte, sportelli analoghi sono nati a Oleggio, Dormelletto, Pisano, Oleggio Castello e Macugnaga e presto ne apriranno altri nel Cuneese e nel Torinese. Fuori del Piemonte, intanto, lo sportello è già attivo a Massa, in Toscana.