Asstel e Anci hanno siglato un Protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione tra istituzioni locali e operatori delle telecomunicazioni e accelerare la realizzazione delle infrastrutture digitali nel Paese. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle infrastrutture digitali e di modernizzazione del Paese promosso dalla filiera delle telecomunicazioni. L’accordo richiama gli obiettivi europei della Digital Decade e del Digital Compass 2030 e la strategia italiana per la banda ultra larga.

L’intesa, firmata per Asstel dal direttore Generale Laura Di Raimondo e per Anci dal Presidente Gaetano Manfredi, mira a rafforzare una collaborazione strutturata tra Comuni e imprese della filiera delle telecomunicazioni, favorendo una maggiore uniformità nell’applicazione della normativa nazionale in materia di comunicazioni elettroniche, riducendo le difformità procedurali tra territori e contribuendo ad accelerare i processi di semplificazione.

Dichiara Laura Di Raimondo, direttore generale Asstel: “La crescita digitale del Paese ha bisogno di un nuovo approccio. Le infrastrutture di telecomunicazione rappresentano oggi un fattore abilitante essenziale per la competitività dell’Italia, per l’innovazione dei servizi pubblici e per lo sviluppo economico dei territori”.

Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci, aggiunge: “Attraverso la collaborazione con Asstel e il nuovo Tavolo tecnico, puntiamo a semplificare le procedure autorizzative, garantendo ai Comuni regole certe e ai cittadini l’accesso rapido alle tecnologie ultraveloci. Modernizzare il Paese significa mettere le amministrazioni locali in condizione di guidare l’innovazione in modo uniforme e sostenibile”.

Come accennato, il Tavolo tecnico permanente Asstel–Anci, con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e degli Operatori, avrà il compito di monitorare l’attuazione dell’intesa, affrontare eventuali criticità applicative e favorire soluzioni condivise che rendano più semplici e uniformi i procedimenti autorizzativi.

Il Protocollo prevede inoltre iniziative congiunte di informazione e sensibilizzazione rivolte a enti locali e cittadini, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle connessioni ultraveloci e sostenere la trasformazione digitale delle amministrazioni locali