“Esprimo la più profonda vicinanza alla professoressa Chiara Mocchi, docente attenta e appassionata aggredita oggi all’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario (BG), alla sua famiglia, alla Dirigente, a tutto il personale scolastico e agli studenti e studentesse”. È quanto dichiara Elena Carnevali, delegata nazionale Anci all’Istruzione.

“L’inaudita gravità dell’episodio di oggi lascia sgomenti ed evidenzia come uno spazio protetto e ritenuto inviolabile come quello della scuola possa essere vittima di ciò che si porta all’interno di essa.

“La scuola è il presidio formativo ed educativo nel quale, tra l’altro, si costruisce la cultura del rispetto e della convivenza. Occorre rafforzare le misure che consentono il superamento di disagi sociali e contesti di svantaggio per favorire progetti educativi, di prevenzione ed inclusione. Ma la funzione educativa – conclude la delegata – non può essere lasciata solo alla scuola. Siamo tutti interpellati, dalle famiglie alle Istituzioni, a promuovere modelli e politiche educative che possano intercettare disagi e arginare la violenza.”