ANCI Piemonte e PA Energia, società specializzata nella consulenza e nell’ottimizzazione dei costi energetici degli enti pubblici, hanno sottoscritto un’importante accordo di collaborazione con l’obiettivo di aiutare i Comuni piemontesi a gestire e contenere l’aumento della spesa per l’energia.

Grazie all’accordo, gli enti locali potranno usufruire di EnergiaQI, un servizio di analisi tecnica ed economica che non prevede album impegno di spesa, finalizzato ad individuare ed attuare opportunità di risparmio sulle forniture di energia elettrica e gas naturale.

“Il servizio che lanciamo oggi offre a tutti i sindaci piemontesi la possibilità di analizzare gratuitamente i costi sostenuti – afferma il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino -. Si tratta di un’opportunità che consente di trovare soluzioni di risparmio e di contenimento della spesa, in un momento in cui i costi dell’energia e di conseguenza le spese correnti degli Enti sono sempre più in sofferenza. Sono fiero di questa collaborazione e resto a disposizione dei colleghi, tramite i nostri uffici, per qualsiasi informazione”.

Nel dettaglio, il servizio EnergiaQI offre:

analisi puntuali dei prelievi energetici;

simulazione di risparmio sugli oneri rigidi presenti in fattura;

controllo della presenza di voci di costo improprie nelle fatture del Fornitore;

gestione di pratiche di riduzione della potenza dei contatori forfettari di illuminazione pubblica collegati ad interventi di efficientamento energetico;

supporto contrattuale e di backoffice;

referente dedicato tramite canale diretto.

“Siamo estremamente fiduciosi che questa iniziativa avrà successo e porterà risultati concreti ai Comuni piemontesi – afferma l’AD di PA Energia, Diego Bertona -. La capacità di ANCI Piemonte di cogliere le opportunità e di rivolgersi in modo efficace ai Comuni, unita alla nostra profonda conoscenza del mercato energetico della pubblica amministrazione, crea una sinergia unica ed efficace. Crediamo che questo servizio non sia solo un’innovazione, ma un passo strategico per rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio e generare benefici tangibili per l’intera comunità”.

Per maggiori informazioni è possibile compilare il modulo disponibile A QUESTO LINK .

Si tratta di un’iniziativa di alto valore tecnico e strategico volta a consentire una migliore e più efficiente gestione delle risorse pubbliche