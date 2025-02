La Fondazione Compagnia di San Paolo ha lanciato la nuova Call for Action CAP 18-35: Casa, Autonomia, Prospettive per le nuove generazioni, un’iniziativa dedicata a sostenere progetti locali strategici e innovativi per affrontare il disagio abitativo delle giovani generazioni.

Promossa nell’ambito della Missione Abitare tra casa e territorio e con il contributo delle Missioni Collaborare per l’inclusione e Diventare comunità dell’Obiettivo Persone, la Call si pone l’obiettivo di promuovere processi locali in grado di rispondere alle diverse esigenze e traiettorie di vita delle persone tra i 18 e i 35 anni.

In Italia, dove il 63% dei e delle giovani in questa fascia di età vive ancora con i genitori, l’indipendenza abitativa è ostacolata da fenomeni quali la precarietà lavorativa, gli alti costi di locazione e le scarse possibilità di acquisto immobiliare. Uno scenario che limita le opportunità per molte ragazze e ragazzi di intraprendere percorsi di vita autonomi, fondamentali per una transizione più sicura verso l’età adulta.

CAP 18-35 si propone quindi di promuovere progetti capaci di sviluppare modalità di abitare sostenibili, collaborative e inclusive, valorizzando le specificità e le risorse dei territori in una prospettiva di sviluppo locale.

Nella selezione dei progetti, particolare attenzione sarà dedicata agli interventi capaci di attivare reti e spazi di coprogettazione locale e di coinvolgere ulteriori soggetti (quali ad esempio rappresentanze di giovani e realtà imprenditoriali), promuovendo un approccio sistemico nella definizione e realizzazione delle soluzioni abitative per dar vita a risposte più efficaci e innovative.

L’iniziativa mira, inoltre, a diversificare l’offerta abitativa per i giovani, anche attraverso la valorizzazione di immobili inutilizzati, promuovendo, ove opportuno, forme di coabitazione o facilitando l’accesso e la stabilità abitativa anche per chi vive in condizioni di fragilità socioeconomica. Questo impegno si inserisce in una visione più ampia, volta a rendere i territori più attrattivi e vivibili per le nuove generazioni, attraverso l’integrazione di servizi e risorse locali.

La Call for Action si rivolge a partenariati pubblico-privati operanti in territori specifici di Piemonte (escludendo il Comune di Torino) e Liguria, che includano almeno un comune con oltre 20.000 abitanti.

L’iniziativa si sviluppa in più fasi:

Fase 1 : Richiesta di Manifestazione di interesse . I partenariati interessati sono invitati a presentare una proposta preliminare, descrivendo il contesto di intervento, i bisogni del territorio, la rete di servizi esistente e una prima idea progettuale. La Fondazione organizzerà incontri con i singoli partenariati per chiarire dubbi e confrontarsi rispetto alle progettualità che si intendono proporre.

: . I partenariati interessati sono invitati a presentare una proposta preliminare, descrivendo il contesto di intervento, i bisogni del territorio, la rete di servizi esistente e una prima idea progettuale. La Fondazione organizzerà incontri con i singoli partenariati per chiarire dubbi e confrontarsi rispetto alle progettualità che si intendono proporre. Fase 2a: Percorso di capacity building . I soggetti selezionati parteciperanno a un laboratorio di accompagnamento alla progettazione, curato dalla Fondazione con esperti esterni, che offrirà approfondimenti sui temi dell’abitare giovanile e supporto alla definizione degli interventi.

. I soggetti selezionati parteciperanno a un laboratorio di accompagnamento alla progettazione, curato dalla Fondazione con esperti esterni, che offrirà approfondimenti sui temi dell’abitare giovanile e supporto alla definizione degli interventi. Fase 2b: Formalizzazione della richiesta di contributo. Al termine del percorso di capacity building, i partenariati presenteranno il progetto definitivo, sviluppato e dettagliato in tutte le sue parti.

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, fino al 31 marzo 2025.

Per maggiori informazioni sulla Call for Action CAP 18-35 e le modalità di partecipazione, vi invitiamo a visitare la sezione dedicata ai contributi sul sito ufficiale della Fondazione Compagnia di San Paolo.