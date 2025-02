Prende il via, con la pubblicazione del bando 2025 da parte del Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, la III edizione del “Premio dei Presidenti” volto a promuovere e sostenere la collaborazione tra Comuni italiani e tedeschi, mediante la premiazione di progetti congiunti elaborati nella cornice degli accordi di gemellaggio e partenariato.

Lanciato nel settembre 2020, in occasione della visita a Milano del Presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, ed assegnato per la prima volta nel 2021, il Premio incoraggia la presentazione di progetti volti a promuovere l’integrazione europea, la partecipazione giovanile, il dialogo generazionale e l’impegno civico, la sostenibilità, la cultura della memoria e la creazione di spazi pubblici virtuali e reali quali luoghi di scambio e interazione.

Viene confermata, come per le precedenti edizioni, una dotazione finanziaria complessiva di 200.000 euro, con premi fino ad un massimo di 50.000 euro a progetto, erogati in parti uguali dai rispettivi Governi.

In una fase storica in cui emerge evidente l’importanza di alimentare, anche a livello locale, tutti i meccanismi e le attività in grado di sostenere il dialogo e la solidarietà europea, i due Presidenti invitano le città e i Comuni tedeschi e italiani a concorrere al premio e così a contribuire ad approfondire ulteriormente i molteplici contatti interpersonali e istituzionali esistenti tra i due Paesi.

Il Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier ha sottolineato: “I gemellaggi tra città tedesche e italiane contribuiscono in modo significativo alla vitalità dell’amicizia tra i nostri due paesi. È sul territorio, nello scambio diretto tra le persone, che l’idea europea si concretizza. Questo è particolarmente prezioso in un’epoca in cui la coesione e il dialogo europei assumono un’importanza fondamentale. Per questo motivo, il Presidente Mattarella e io teniamo sinceramente al rafforzamento, anche in futuro, dei solidi legami tra i comuni tedeschi e italiani.”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: “È motivo per me di grande orgoglio dare il via alla terza edizione del Premio dei Presidenti. Nato all’indomani dell’emergenza pandemica, il Premio ha permesso negli anni di dare vita a sempre più progetti di cooperazione tra i Comuni di Italia e Germania, contribuendo a intessere un fitto intreccio di legami tra le nostre società e tra le generazioni di ieri e quelle di domani. Questa connessione profonda tra le nostre comunità rappresenta un contributo prezioso per la costruzione di un’Europa sempre più unita e coesa”.

C’è tempo fino al 30 aprile 2025 per rispondere all’invito dei due Presidenti.