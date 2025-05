La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano, ha approvato una delibera che prevede la mappatura delle opportunità insediative presenti sul territorio, con lo scopo di individuare aree ed immobili disponibili ad accogliere nuove attività economiche. L’obiettivo è quello rendere il Piemonte ancora più attrattivo per gli investitori italiani ed esteri, dotandolo di uno strumento trasparente e aggiornato volto a facilitare i processi di insediamento delle imprese.

Il provvedimento, presentato nel corso di una conferenza stampa a Torino, prevede l’avvio di una manifestazione d’interesse rivolta ad enti locali, proprietari, intermediari e associazioni di categoria, chiamati a raccogliere informazioni e a segnalare terreni ed immobili da destinare ad attività produttive e logistica. Le opportunità insediative saranno inserite in una piattaforma promozionale e valorizzate su scala nazionale e internazionale, anche attraverso eventi, fiere e portali istituzionali.

Nello specifico, l’iniziativa vuole classificare e promuovere superfici di almeno 5.000 mq e immobili produttivi di almeno 1.000 mq già disponibili oppure dismessi ma recuperabili, da destinare a nuove attività economiche. Sono inclusi sia i siti “greenfield” (aree edificabili) sia quelli “brownfield” ovvero fabbricati e terreni industriali già urbanizzati, anche se necessitano di interventi di bonifica o ristrutturazione.

L’approvazione della delibera si inserisce in un contesto favorevole: il Piemonte è stato recentemente riconosciuto dal Financial Times tra le regioni europee più attrattive per gli investimenti industriali esteri. Inoltre, secondo le stime preliminari, in Piemonte potrebbero essere mappati oltre 3.500 ettari di superfici produttive tra aree inutilizzate e immobili sottoutilizzati. Un patrimonio diffuso che comprende poli industriali storici, zone artigianali non completamente sfruttate, immobili dismessi ma recuperabili, anche in aree periferiche.

Alla conferenza stampa di lancio della manifestazione di interesse ha partecipato la vicepresidente allo Sviluppo economico e alle Attività produttive di ANCI Piemonte, Elena Piastra. “Si tratta di un progetto utile e importante – ha sottolineato Piastra – un buon punto di partenza anche se c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Consulta la manifestazione di interesse A QUESTO LINK. Si ricorda che le candidature possono essere inviate attraverso la piattaforma MOON (Modulistica Online Regione Piemonte) entro il prossimo 3 luglio.