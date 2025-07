Nell’ambito della Terza edizione di LGNet, il progetto volto a favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi in aree urbane svantaggiate, prende il via oggi LGNetForma, il programma formativo pensato per supportare i Comuni italiani nel rafforzamento delle competenze operative e delle visioni strategiche in materia di presa in carico e integrazione dei cittadini di Paesi Terzi.

Progettato e realizzato da ANCI e Cittalia con il Ministero dell’Interno come capofila, il programma copre il biennio 2025-2026 e si rivolge ai 2.300 Comuni italiani sopra i 5.000 abitanti. Le lezioni vengono erogate in modalità webinar e, per il 2025, sono dedicate al tema de “Il Comune fautore di innovazione nei percorsi di presa in carico e integrazione dei Cittadini stranieri di Paesi terzi“.

ll tema è declinato e sviluppato in un ciclo di cinque moduli che esplorano altrettante sotto-tematiche specifiche. Il primo appuntamento per il Piemonte è in calendario oggi, giovedì 10 luglio alle ore 10:30 (ISCRIZIONI QUI). Le altre date verranno comunicate successivamente.

Ulteriori info sono disponibili A QUESTO LINK

Leggi la lettera di invito del delegato ANCI all’immigrazione