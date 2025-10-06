C’è tempo fino al 17 ottobre per inviare all’Anci le buone pratiche, le politiche in atto e i servizi dei Comuni messi in campo nel settore delle pari opportunità. I risultati della rilevazione saranno l’asse portante di un dossier che oltre a rappresentare un importante report sarà uno strumento di conoscenza e confronti per tutte le amministrazioni locali.

I dati raccolti ed esaminati saranno illustrati nel mese di novembre durante un appuntamento dedicato, che restituirà la fotografia dell’attuale impegno dei Comuni a livello nazionale.

Se sei un Comune e vuoi raccontarci la tua esperienza scrivi, entro il 17 ottobre, a pariopportunita@anci.it per ricevere il link.

In un momento storico in cui i temi della parità e della violenza di genere sono al centro del dibattito pubblico, Anci ritiene essenziale far emergere tutto l’impegno dei Comuni italiani nella lotta contro la violenza e le discriminazioni di genere, per valorizzare il lavoro che quotidianamente viene svolto sui territori.