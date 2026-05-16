Un percorso dedicato ai Comuni piemontesi per sviluppare competenze, strumenti e capacità di accesso ai finanziamenti europei. È questo l’obiettivo di “Percorsi Europei. La progettazione dei Comuni piemontesi in Europa”, l’iniziativa lanciata da ANCI Piemonte e Fondazione CRT e presentata (rivedi l’evento) nel Salone d’Onore della Fondazione a Torino con la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

“Il progetto “Percorsi europei” si inserisce in un contesto in continua evoluzione, nel quale la capacità degli enti locali di accedere alle opportunità offerte dai programmi europei rappresenta una leva di sviluppo dei territori – sottolinea il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo -. Accompagnare i Comuni nella costruzione di nuove competenze significa promuovere la crescita delle comunità e offrire servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese. È in questa prospettiva che si collocano le iniziative promosse per mettere gli enti locali nelle condizioni di progettare, collaborare e attrarre risorse con efficacia e visione strategica. Abbiamo stanziato risorse per innovare gli ambienti di lavoro, rinnovato le procedure di reclutamento fornendo assistenza ai piccoli comuni, rafforzato la formazione e innescato un cambiamento culturale nella gestione del personale. È solo continuando in questa direzione attraverso un impegno comune, fondato sul dialogo e sul confronto, che possiamo continuare a generare opportunità di crescita per il Paese”.

“La Fondazione CRT svolge un ruolo di ponte tra pubblico e privato e tra dimensione locale e internazionale. Riteniamo essenziale investire nelle competenze e nelle relazioni che consentono ai territori di progettare e lavorare insieme” dichiara la presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi. “In una fase cruciale della programmazione europea i programmi dell’Unione europea rappresentano una leva strategica per lo sviluppo locale, ma richiedono un rafforzamento organizzativo, visione e capacità amministrativa. È per questo che il percorso che avviamo con ANCI Piemonte ha un valore fortemente strategico: non si tratta solo di intercettare risorse, ma di costruire condizioni di sviluppo durature ed ecosistemi collaborativi, in grado di affrontare le grandi sfide del nostro tempo e di rendere l’Europa sempre più vicina ai territori e alle comunità“.

“I nostri Comuni possiedono un patrimonio di idee straordinario, ma la complessità burocratica delle call europee può rappresentare un ostacolo – sottolinea il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino -. Con ‘Percorsi Europei’ vogliamo abbattere queste barriere. Fare rete è l’unica strada per garantire che nessuno resti indietro e che ogni opportunità europea si traduca in servizi e infrastrutture concrete per i nostri cittadini, trasformando la visione politica in progetti finanziabili“.

Per Ignazio Stefano Zanetta, Vicepresidente ai Progetti europei e alla Cooperazione internazionale di ANCI Piemonte: “Il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nel metodo. La cooperazione internazionale non è più un’opzione, ma una necessità strutturale per la crescita dei territori. Attraverso l’affiancamento e l’accompagnamento, vogliamo valorizzare le vocazioni locali inserendole in circuiti d’avanguardia, come dimostrano i casi di successo di realtà medie e piccole che hanno già saputo affermarsi a livello europeo“.

Il progetto si articola in tre fasi operative: un momento di formazione specialistica con contenuti immediatamente applicabili al lavoro quotidiano degli enti; un’attività di co-progettazione su bandi reali attraverso l’affiancamento nella costruzione delle candidature; infine, il supporto alla creazione di “referenti per l’Europa” interni alle amministrazioni, capaci di garantire continuità alle politiche di sviluppo locale e attivare partenariati strategici.

Proprio in merito alla fase operativa, nel corso dell’evento di lancio è stato annunciato che il percorso sarà aperto a dieci Comuni selezionati a livello regionale attraverso il bando disponibile qui sotto.

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