Anci, in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, organizza il convegno “La Foresta Urbana e i rischi climatici: strategie per una gestione efficace e concreta”, in programma a Milano, giovedì 19 settembre dalle ore 10.00 alle 13.30 presso Palazzina Appiani, Parco Sempione.

L’iniziativa, realizzata con il supporto del Comune di Milano e di ANCI Lombardia nell’ambito della Green Week, rappresenta la seconda tappa della Road Map nazionale sulla gestione del verde urbano avviata da ANCI. Obiettivo dell’appuntamento è fornire agli amministratori e ai tecnici comunali strumenti concreti per affrontare le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici, con un focus sugli aspetti operativi e scientifici legati alla sicurezza delle alberature, alla prevenzione del rischio e all’impiego di tecnologie innovative.

Il convegno prevede la partecipazione di esperti, amministratori e operatori del settore, che porteranno esperienze e buone pratiche utili a rendere le città più sicure, vivibili e resilienti.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili in presenza, ed è prevista la possibilità di seguire l’evento anche in differita.