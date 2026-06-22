Nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2026 è pubblicato il decreto interministeriale 7 maggio 2026, che disciplina le modalità operative per l’istituzione, la gestione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici.

L’Albo nazionale era stato istituito dal Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 ed è divenuto operativo da giugno 2026 a seguito dell’adozione del relativo decreto attuativo.

L’obiettivo dell’Albo è la tutela e la valorizzazione delle attività storiche presenti sul territorio nazionale. In particolare, rientrano nell’Albo tre principali categorie:

attività commerciali storiche , dedicate alla vendita al dettaglio di beni in modo continuativo;

, dedicate alla vendita al dettaglio di beni in modo continuativo; botteghe artigiane , caratterizzate da lavorazioni prevalentemente manuali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

, caratterizzate da lavorazioni prevalentemente manuali secondo quanto previsto dalla normativa vigente; esercizi pubblici storici, legati alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’Albo raccoglie e integra gli albi già esistenti a livello regionale, provinciale e comunale. Gli enti competenti provvedono infatti alla trasmissione e all’aggiornamento periodico degli elenchi che alimentano il registro nazionale.

Il decreto prevede inoltre una sezione speciale dedicata alle attività storiche di eccellenza, che sarà operativa successivamente all’adozione del relativo regolamento. La sezione sarà riservata alle attività in possesso degli specifici requisiti individuati dalla normativa.

Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili nella pagina dedicata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.