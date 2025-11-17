Oltre 20mila presenze in tre giorni, 14 ministri, 5mila sindaci accreditati, 90 relatori tra amministratori e aziende, 40mila metri quadrati di superficie espositiva, 424 moduli espositivi (+16% rispetto al 2024).

E ancora: 100 eventi a latere, 32 pubbliche amministrazioni coinvolte (Ministeri, Società dello Stato, Regioni, Università), 24 main partner (Acea, A2A, Almaviva, Amazon, AWS, CDP, City Green Light, Conai, Edison, Enel, Engie, Fastweb + Vodafone, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Maggioli, Municipia, GSE, Iren, Novo Nordisk, Safety21, Snam, TIM, Uber, Zenita).

Sono questi i numeri della 42ª assemblea annuale dell’Anci che si è chiusa oggi a Bologna. Un’edizione da record che, per il decimo anno consecutivo, ha visto nella giornata inaugurale la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Importanti anche i numeri sul versante dell’informazione. La tre giorni bolognese ha visto la media partnership della Rai, presente con uno spazio dedicato e collegamenti in diretta per l’intera durata dell’assemblea, presenti tutte le testate giornalistiche e molti programmi di approfondimento. Oltre 200 i giornalisti accreditati, 20 ore di streaming dei lavori della plenaria dal sito Anci, per 1500 ore di visualizzazioni e 45 mila utenti unici collegati al sito e agli account Instagram, Facebook, X e LinkedIn istituzionali di ANCI e a quelli di ANCIComunicare.

Durante la due giorni il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha annunciato ai sindaci l’imminente presentazione della nuova Agenda europea delle città in cui verranno delineate programmazione, esigenze e potenzialità delle città.

Pei il 2026 appuntamento a Verona.