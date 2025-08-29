Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Nello Musumeci, ha approvato lo stanziamento della somma di 17,85 milioni di euro per il ripristino dei danni causati dal maltempi che, tra il 15 e il 17 aprile scorsi, aveva fortemente colpito le province di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.
La cifra si aggiunge ai 17,7 milioni già stanziati dal Governo nel mese di giugno e fa seguito alla richiesta dello stato di emergenza avanzata dalla Regione Piemonte subito dopo gli eventi alluvionali. Le risorse stanziate superano dunque i 35 milioni di euro e consentiranno di provvedere velocemente al ripristino delle opere più urgenti.
In questi mesi, i tecnici della Regione hanno lavorato a stretto contatto con i funzionari dei Comuni e con il Dipartimento della Protezione civile per la stima precisa dei danni.
