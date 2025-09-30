La Regione Piemonte ha definito l’assegnazione della prima tranche da 35,5 milioni di euro stanziati dal Governo per il ripristino dei danni e gli interventi di somma urgenza provocati dall’alluvione dello scorso mese di aprile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.

Le risorse finanzieranno oltre 350 interventi di somma urgenza che spaziano dal ripristino delle infrastrutture alla messa in sicurezza di corsi d’acqua e versanti, e rappresentano la risposta più urgente in attesa delle fasi successive della ricostruzione.

Imponenti gli interventi finanziabili (qui l’elenco completo), così suddivisi per provincia:

– Alessandria, 20 interventi per 670.500 euro;

– Asti, 17 interventi per 2.200.000 euro;

– Biella, 54 interventi per 4.670.000 euro;

– Cuneo, 44 interventi per 2.080.000 euro;

– Torino, 144 interventi per € 16.500.000;

– Verbano-Cusio-Ossola, 24 interventi totali per 4.015.000 euro;

– Vercelli, 50 interventi per 5.390.000 euro.

Completano il quadro 123.000 euro destinati alle spese per l’autonoma sistemazione dell’immediato post evento. Si tratta di interventi di somma urgenza, cui seguirà la predisposizione di una seconda fase da parte degli uffici tecnici regionali. Inoltre, ad integrazione dei fondi statali, la Regione ha annunciato di aver individuato risorse aggiuntive per 5 milioni di euro così da garantire ai Comuni la massima copertura possibile. Inoltre, è stata avviata una ricognizione dei danni ai privati, che per la prima volta sarà gestita interamente in modalità digitale attraverso la piattaforma Moon, consentendo ai cittadini di presentare online le proprie segnalazioni e richieste di contributo e semplificando le procedure per gli enti locali grazie all’eliminazione della modulistica cartacea.

Infine, in coordinamento con analoga richiesta della Regione Liguria, la Regione Piemonte sta inviando la richiesta di stato di emergenza nazionale per i danni causati dall’alluvione che ha colpito la provincia di Alessandria tra il 21 e il 22 settembre. In queste ore, la giunta regionale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento nei confronti dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e dei volontari della Protezione civile che stanno operando senza sosta nelle zone funestate dal maltempo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai sindaci di Spigno Monferrato Walter Astengo e Pareto Walter Borreani, impegnati in prima persona nel presidio del territorio e nella salvaguardia degli acquedotti e dei servizi essenziali alla popolazione.