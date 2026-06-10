Con il Decreto Direttoriale n. 178 del 9 giugno 2026 sono state approvate le prime 41 Convenzioni di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (CCI 2021IT05FFPR003) a valere sull’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”.

Tre i beneficiari piemontesi: si tratta del Comune di Asti, del Consorzio Socio-Assistenziale Del Cuneese e del Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese. L’elenco delle Convenzioni approvate e i relativi importi sono indicati nella Tabella allegata al decreto: Allegato 1 – Elenco delle convenzioni di sovvenzione approvate e dei relativi importi assegnati.

Con la pubblicazione del Decreto, gli ATS coinvolti potranno ultimare le procedure di assunzione dei funzionari assegnati, una volta ultimati i controlli propedeutici. Attraverso QUESTO LINK è possibile accedere alla documentazione di supporto predisposta nell’ambito del Progetto POSSO, promosso dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nella cornice del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e attuato da ANCI.