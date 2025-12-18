Firmata oggi a Roma, presso la sede dell’Anci nazionale, l’intesa tra Anci e Assofarm, con il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente di Assofarm, Luca Pieri.

L’accordo punta a promuovere un’azione coordinata tra Comuni e farmacie comunali con l’obiettivo di consolidare il servizio sociosanitario territoriale e migliorare l’accesso dei cittadini alla prevenzione, alla cura e ai servizi di prossimità.

La firma del protocollo nasce dalla volontà condivisa di rafforzare l’integrazione tra amministrazioni locali e servizio farmaceutico comunale, attraverso iniziative comuni orientate alla promozione della salute. Le due associazioni si impegnano ad attivare sinergie per individuare le aree in cui potenziare l’offerta farmaceutica e i servizi collegati, valorizzando le farmacie comunali come presidi di prossimità e snodi fondamentali delle politiche locali per la salute.

“Le Farmacie Comunali sono un patrimonio inestimabile per i Comuni italiani”, ha ricordato il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi.

“Non sono solo punti di distribuzione di farmaci, ma veri e propri presidi socio-sanitari sul territorio. L’accordo siglato oggi rappresenta un passo importante per la valorizzazione del loro ruolo all’interno del sistema delle autonomie locali e a beneficio delle nostre comunità, utili a rafforzare la prevenzione, il contrasto alla povertà sanitaria e l’ampliamento dei servizi socio-assistenziali di prossimità”.

“Il Protocollo – ha concluso il presidente di Anci – ci permetterà di lavorare congiuntamente per sostenere e sviluppare la rete delle farmacie comunali, assicurando che i cittadini, in particolare nelle aree più disagiate, abbiano un accesso sempre migliore a cure, screening e servizi. Un impegno concreto per una sanità locale più forte e vicina alle esigenze dei cittadini”.

Da parte sua il presidente di Assofarm, Luca Pieri ha dichiarato: “Siamo grati dell’attenzione che Anci e il presidente Manfredi hanno riservato alle Farmacie Comunali, in un momento storico particolarmente felice per il nostro settore. L’emergenza Covid ha fatto emergere tutto il potenziale sanitario di un presidio massimamente diffuso e vicino al cittadino come le farmacie territoriali. Da allora Politica e Istituzioni hanno sempre più considerato il nostro lavoro, in primis con la Farmacia dei Servizi. Questo protocollo apre a sinergie straordinarie tra Farmacie Comunali e Amministrazioni locali, nell’interesse prioritario di quelle fasce sociali più deboli e residenti in zone più marginali dei territori”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo della “Farmacia dei Servizi”, alle misure di contrasto alla povertà sanitaria e all’organizzazione di giornate di screening destinate a facilitare l’accesso alla prevenzione soprattutto per le fasce più fragili della popolazione