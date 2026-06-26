Importante incontro a Roma tra il presidente della Commissione Protezione Civile ANCI e il capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali temi che interessano il rafforzamento del Sistema di protezione civile a partire dal ruolo dei Comuni, sostenendo la capacità operativa degli enti locali, evidenziando le criticità connesse alla gestione delle emergenze, al reclutamento di personale comunale qualificato e al consolidamento della Colonna Mobile degli Enti Locali, che offre supporto ai Comuni colpiti da eventi emergenziali sulla continuità amministrativa.

L’ANCI e il Dipartimento hanno condiviso l’opportunità di riattivare una sede permanente di confronto e di collaborazione istituzionale, finalizzata ad affrontare in modo continuativo le principali questioni operative che coinvolgono i diversi livelli del sistema di protezione civile. L’obiettivo è quello di valorizzare le esperienze maturate sui territori, favorendo una più efficace integrazione tra i diversi livelli istituzionali e rafforzando le reti di collaborazione tra gli enti locali.

In tale prospettiva, è stato avviato un confronto che porterà alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa e alla definizione di un programma concreto di attività. Particolare attenzione è stata dedicata alle difficoltà che i Sindaci si trovano ad affrontare nella gestione delle emergenze, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni.

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