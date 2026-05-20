In occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 27 maggio, UNICEF e ANCI lanciano la quinta edizione della campagna “DIRITTI IN COMUNE”, promossa nell’ambito del Programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” per sensibilizzare amministratori, dipendenti pubblici e cittadini, alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

ANCI Piemonte patrocina l’iniziativa e invita i Comuni piemontesi a realizzare azioni di comunicazione secondo le modalità indicate nella lettera predisposta dai presidenti di ANCI nazionale e UNICEF Italia ovvero attraverso il proprio sito internet, i propri canali social e promuovendo la diffusione dei materiali messi a disposizione dall’UNICEF. Si rammenta, inoltre, che è possibile prevedere la celebrazione del 35° anniversario della Convenzione, attraverso l’inserimento di uno specificio punto nell’ordine del giorno di una seduta di Giunta e/o di Consiglio comunale .

Aderire a DIRITTI IN COMUNE rappresenta un’opportunità importante per far conoscere la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per rispondere ai reali bisogni delle giovani generazioni e per ribadire il ruolo fondamentale dei Comuni nella promozione del benessere dei minorenni.

Le info sulla campagna e i materiali sono disponibili A QUESTO LINK. Per ogni approfondimento è possibile contattare i numeri 06/47.809.220 – 06/47.809.392 – 0574/27.013.

La lettera ai Comuni a firma dei presidenti ANCI e UNICEF Italia