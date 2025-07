“Rivolgo un ringraziamento al presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi che ha mostrato grande attenzione ai temi dei giovani amministratori e l’interesse per la realizzazione di un’anagrafe puntuale degli amministratori locali d’Italia”. A sottolinearlo è il presidente della Consulta di ANCI Giovani, sindaco di San Costanzo Domenico Carbone intervenuto il 14 luglio a Napoli all’incontro “Le sfide dei giovani amministratori” organizzato da ANCI Campania e ANCI Giovani.

“Stiamo lavorando assieme per rilanciare la figura del giovane amministratore locale rafforzando la nostra Consulta nazionale attraverso attività e iniziative che possano raggiungere un numero sempre più ampio di giovani under 35. Un ringraziamento – ha concluso Carbone – va anche a tutti i giovani amministratori della Campania presenti a Napoli che hanno dato un contributo al rilancio di ANCI Giovani”.

Durante l’incontro si è posto l’accento sulle sfide che attendono i giovani amministratori affrontando i temi legati all’innovazione nelle politiche locali, al lavoro, all’emergenza casa, alla valorizzazione delle aree interne e al rafforzamento della partecipazione politica degli under 35.

“L’entusiasmo e la determinazione emersi potranno essere la base per rilanciare, già dall’autunno prossimo, nuove iniziative coinvolgendo sempre più giovani e le loro competenze – ha detto il coordinatore dei giovani di ANCI Campania, Stefano Lombardi -. Sono davvero felice del grande successo di quest’incontro. È un momento fondamentale per confrontarci sulle sfide che attendono i giovani amministratori. Ringrazio tutti per l’entusiasmo e l’impegno dimostrati: insieme possiamo fare la differenza e costruire un’Anci ancora più forte. Ma sappiamo bene una cosa: non basta solo essere giovani, non basta essere under 35: occorrono competenze e formazione per confrontarsi con la complessità dei problemi e invertire il trend della partecipazione, in calo negli ultimi 15 anni”.

All’incontro, oltre al presidente dell’ANCI, è intervenuto anche il presidente ff di ANCI Campania Francesco Morra che ha parlato della volontà di rafforzare la rete dei giovani amministratori che solo in Campania ne calcola 1220 con 50 giovani sindaci.