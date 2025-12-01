Anci, in collaborazione con Luiss Business School e con il finanziamento del Fondo per le Politiche Giovanili, promuove la prima edizione del Corso avanzato “Management per la gestione e la valorizzazione innovativa delle risorse territoriali”, rivolto a giovani under 35 di tutta Italia (l‘Avviso con tutte le indicazioni).

Il percorso, totalmente gratuito, si inserisce nel più ampio programma formativo di Anci e punta a sviluppare competenze multidisciplinari su economia, marketing, sostenibilità e gestione dei grandi eventi, anche in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il Corso si svolgerà tra gennaio e marzo 2026, con moduli da remoto e sessioni in presenza a Milano, Belluno, Roma e Cortina, e prevede un approccio esperienziale basato su casi concreti e sviluppo di strategie operative per la valorizzazione delle risorse territoriali.

Possono candidarsi giovani con età massima 35 anni e almeno un diploma di laurea di primo livello. Sono previste premialità per giovani amministratori locali, dipendenti comunali e residenti nelle Regioni coinvolte dai Giochi Invernali (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige).

Le candidature devono essere inviate entro le ore 23.59 del 6 gennaio 2026, compilando il modulo online QUI.

La selezione prevede una prova scritta online di cultura generale e logica il 13 gennaio 2026 alle ore 13.30.

Il Corso rappresenta un’occasione unica per acquisire competenze strategiche, innovare la gestione delle risorse locali e creare opportunità professionali concrete nei territori.