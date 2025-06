“Dopo l’incontro con cui, lo scorso 11 giugno, l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, ha aperto ufficialmente il dibattito sulla bozza del nuovo Piano sociosanitario regionale e a cui ho partecipato, l’ANCI Piemonte ha avviato una consultazione pubblica aperta ai Comuni del territorio con l’obiettivo di offrire il proprio contributo al dibattito, formulando osservazioni e proposte”. Lo fa sapere il presidente dell’associazione, Davide Gilardino.

A tal proposito, è indetta una riunione della Consulta Welfare dell’associazione che si terrà mercoledì 18 giugno alle ore 17:30. La riunione si svolgerà in modalità online e sarà coordinata dal presidente della Consulta Angelo Barbaglia e dal vicepresidente di ANCI Piemonte Vincenzo Andrea Camarda. “Abbiamo voluto offrire ai Comuni un’occasione di confronto importante – spiega Camarda – il nuovo piano sociosanitario regionale disegnerà la sanità piemontese dei prossimi anni, ridefinendo obiettivi e servizi. In quest’ottica ritengo fondamentale fornire il nostro contributo, anche alla luce della disponibilità manifestata dall’assessore Riboldi. Con la Regione – continua il vicepresidente Camarda – abbiamo avviato un’interlocuzione su diverse tematiche che ci auguriamo proficua nell’interesse dei territori. Peraltro, proprio nella stessa giornata in cui è convocata la Consulta – continua Camarda – incontreremo l’assessore regionale Maurizio Marrone per consegnargli le osservazioni, formulate in queste settimane assieme agli Enti gestori, su temi di stretta attualità per il sistema socioassistenziale piemontese”.

Si ricorda che è possibile trasmettere le proprie osservazioni alla bozza del Piano sociosanitario regionale (ve. allegato) entro le ore 17:00 del prossimo 18 giugno, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica consulte@anci.piemonte.it. Questo consentirà ad ANCI Piemonte di coordinare i diversi contributi entro il termine assegnato dalla Regione, fissato per il 20 giugno alle ore 12:00.

Per iscriversi alle Consulte di ANCI Piemonte, occorre compilare il webform disponibile A QUESTO LINK.