Un’iniziativa storica per il territorio regionale: ANCI Piemonte e API Torino hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, presentato nel corso di un incontro svoltosi nella suggestiva cornice del Castello di Lucento. L’accordo si configura come un’alleanza strategica che mira a stimolare lo sviluppo socioeconomico del Piemonte attraverso una partnership tra il sistema dei Comuni e quello delle Piccole e Medie Imprese finalizzata alla “realizzazione di progetti di interesse comune agli enti locali ed alle aziende associate”. All’evento di presentazione del documento erano presenti il Presidente di API Torino, Fabrizio Cellino, il Presidente del Collegio Edile Aniem API Torino Marco Razzetti, il Presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, e la Vicepresidente di ANCI Piemonte, Silvia Cavassa.

Il protocollo, che non vuole essere un semplice atto formale ma una vera e propria “piattaforma operativa”, ha l’obiettivo di mettere a fattor comune esperienze e strumenti operativi, creando sinergie reali tra gli enti locali piemontesi e il sistema delle Piccole e Medie Imprese (PMI). ANCI Piemonte e API Torino si impegnano a rendere disponibili conoscenze e competenze reciproche, con un’attenzione particolare ai Comuni più piccoli, quelli che presentano statisticamente i bisogni maggiori e le criticità più importanti soprattutto nei confronti dell’economia e dell’occupazione locali.

L’accordo affronterà le sfide dell’occupazione e delle discrepanze tra domanda e offerta che si creano nel mercato del lavoro, con l’obiettivo di mettere maggiormente in collegamento territori e imprese nell’individuazione di competenze e strumenti utili a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini piemontesi. In quest’ottica, sono previsti progetti congiunti, attività di partenariato, iniziative di ricerca e di studio su svariate tematiche, rivolti ad amministratori, dipendenti e imprese. L’intesa prevede, inoltre, di utilizzare la rete di ANCI e di API per supportare le imprese nell’accesso al credito e nella partecipazione a bandi per la transizione energetica, l’innovazione digitale e la sostenibilità. Per un’azione capillare, è prevista anche la possibilità di erogare corsi e organizzare incontri di carattere informativo volti a presentare pubblicamente le opportunità a disposizione dei territori e delle loro aziende.

Al fine di dare piena attuazione dell’accordo, è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare ANCI Piemonte-API Torino che si riunirà con cadenza trimestrale per ideare, organizzare e coordinare le attività previste dal protocollo.

“ANCI Piemonte e API Torino si impegnano a rendere disponibili conoscenze e competenze reciproche, con un’attenzione particolare ai Comuni più piccoli, quelli che presentano statisticamente i bisogni maggiori e le criticità più importanti”, dichiara il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino.

“Quanto sottoscritto oggi con ANCI – aggiunge il presidente di API Torino, Fabrizio Cellino – è un fatto di grande importanza per il sistema delle imprese del territorio. Non si tratta solo di mettere nero su bianco una serie di impegni reciproci per fornire nuovi strumenti di sviluppo. Il Protocollo è l’esempio tangibile della collaborazione tra istituzioni locali e realtà imprenditoriali. Si tratta di un Protocollo denso di contenuti non di un semplice pezzo di carta”.

“Ho ascoltato le esigenze e fatto dialogare Comuni e Imprese ovvero due mondi che spesso sembrano lontani tra loro – conclude la vicepresidente di ANCI Piemonte Silvia Cavassa, promotrice dell’iniziativa -. Questo protocollo è il risultato concreto di un lungo lavoro ed è, secondo noi, la strada migliore per dare agli Amministratori locali gli strumenti giusti ovvero formazione, ricerca, innovazione e scambio di buone pratiche, per far crescere il Piemonte e superare gli ostacoli imposti dalla burocrazia, stimolando importanti progetti di collaborazione e partnership”.