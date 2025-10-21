Un impegno comune per rafforzare la cultura della legalità e sostenere gli enti territoriali nella prevenzione e nel contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione: è questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione firmato da ANCI Piemonte e Avviso Pubblico, in occasione dell’Assemblea annuale dell’associazione dei Comuni, svoltasi lo scorso 11 ottobre a Santena (TO). All’evento di sottoscrizione del documento erano presenti il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà, il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e il vicepresidente viacrio dell’associazione Steven Giuseppe Palmieri.

L’accordo sancisce la volontà comune di costruire una collaborazione stabile e concreta tra due realtà che, da anni, lavorano per sostenere amministratori e dipendenti pubblici impegnati nella difesa della legalità. Il protocollo (che si inserisce nel solco di una collaborazione già avviata in altre regioni italiane), punta a valorizzare la centralità del ruolo degli enti locali come primo presidio di democrazia e sviluppo economico contro la corruzione e le pratiche illegali che le organizzazioni mafiose tentano di introdurre nei territori.

“Con questo accordo – spiega il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà – vogliamo dare un segnale concreto: gli enti locali possono e devono essere protagonisti nella costruzione di territori più giusti, trasparenti e sicuri. Lavorare insieme ad ANCI Piemonte significa unire le forze per offrire strumenti adeguati a chi ogni giorno, negli enti locali, si trova in prima linea nel contrasto a corruzione e mafie. La rete di Avviso Pubblico, che oggi conta più di 600 enti aderenti in tutta Italia – continua Montà – mette a disposizione la propria esperienza e un patrimonio di buone pratiche per aiutare amministratori e amministratrici a riconoscere i rischi, prevenirli e agire in modo consapevole. Da qui l’obiettivo di costruire una rete di legalità diffusa, fatta di amministratori, dipendenti pubblici, professionisti, categorie economiche e cittadini che condividono la stessa idea di bene comune. Solo così possiamo dare centralità ad un’idea di legalità come valore concreto, che rafforza la fiducia nelle istituzioni e nella democrazia”.

“Un accordo importante che abbiamo voluto fortemente – afferma il presidente Davide Gilardino -. ANCI Piemonte si impegna a promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alle comunità locali insieme a percorsi di formazione mirati per amministratori e dipendenti pubblici, con un’attenzione particolare alle normative antimafia, anticorruzione e antiriciclaggio, alla corretta gestione degli appalti e dei procedimenti amministrativi e alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie come strumenti di rinascita civile ed economica dei territori”.

Le due associazioni daranno vita a una cabina di regia congiunta, composta da rappresentanti di entrambe le organizzazioni, che avrà il compito di coordinare, monitorare e realizzare le attività previste dal protocollo, garantendo continuità e coerenza all’azione comune sul fronte della legalità. “Fare rete” è dunque la parola chiave: condividere dati, strumenti e buone pratiche per riconoscere tempestivamente i segnali di infiltrazione e intervenire in modo efficace.