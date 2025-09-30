La Città metropolitana di Torino e ANCI Piemonte hanno lanciato ufficialmente una Comunità di Pratica per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

L’obiettivo è quello di dar vita ad un osservatorio qualificato, in grado di analizzare gli impatti delle nuove normative e, al tempo stesso, di elaborare modelli e strumenti operativi, utili alla gestione di esigenze e criticità rappresentate dai territori. Chi partecipa all’iniziativa è chiamato a condividere esperienze, risorse e competenze, così da favorire il confronto e l’aggiornamento continuo.

Con il primo incontro svoltosi lunedì 29 settembre nell’auditorium della Città metropolitana di Torino è partita la fase iniziale dei lavori. L’evento, dal titolo “Accompagnare l’adozione della delibera ANAC 495: una guida pratica”, ha visto la partecipazione della vicepresidente di ANCI Piemonte nonché consigliera metropolitana, Sonia Cambursano.

Il secondo evento si terrà invece venerdì 7 novembre 2025, dalle ore 9 alle 14, e si intitolerà “Nasce il PIAO Innovation Lab: dalla Compliance al Valore Pubblico”. L’incontro si concentrerà sui contenuti strategici per il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e approfondirà il tema della mappatura e della gestione dei rischi corruttivi e delle semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Docente di entrambi gli incontri Michele Solla, esperto in anticorruzione e trasparenza.