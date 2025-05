Lunedì 26 maggio, in occasione della giornata in cui l’Italia ricorda la ratifica della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, ha voluto essere presente a Morano sul Po per celebrare il mondo dell’infanzia.

“Grazie al progetto “Diritti in comune” – afferma Gilardino – ANCI e UNICEF collaborano per portare avanti non solo campagne di sensibilizzazione ma soprattutto iniziative mirate al mondo dei più piccoli. Insieme all’amministrazione comunale di Morano e ai rappresentanti territoriali dell’UNICEF abbiamo pensato di proseguire con l’impegno di fare rete e permettere una sempre più grande partecipazione degli Enti”.

“La scuola dell’infanzia ci ha accolto calorosamente con un canto sulla gentilezza e i bambini hanno consegnato il gagliardetto del Comune. Educare significa anche ascoltare e mettersi il più delle volte alla pari ed è a questo che sia la scuola sia noi amministratori dobbiamo comprendere meglio; momenti così sono preziosi – conclude Gilardino – e dimostrano come il senso di appartenenza e l’inclusione nascano da piccoli e semplici gesti che, spesso, fatichiamo a compiere”.