La mobilità sostenibile è stata al centro di un importante evento, svoltosi nella Sala Stemmi della Città metropolitana di Torino, nell’ambito di ANCI Piemonte Incontra, iniziativa nata per offrire supporto a sindaci e amministratori locali su temi di grande attualità per il sistema dei Comuni.

L’incontro ha riunito esperti e rappresentanti dei comuni per discutere gli aspetti regolativi, infrastrutturali e gestionali della mobilità sostenibile. Presenti gli assessori alla transizione ecologica e alla mobilità delle città di Torino a Novara, il presidente di Confservizi Piemonte e Valle D’Aosta, Sandro Baraggioli e i rappresentanti di Exelentia, Andrea Tartaglia e Karolina Kosminska. A coordinare il dibattito il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte e il direttore dell’associazione, Marco Orlando.

L’evento consolida il percorso avviato lancio scorso a Santena, in occasione dell’assemblea annuale di ANCI Piemonte. Nel corso dell’incontro un’attenzione particolare è stata dedicata ai modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) per l’infrastrutturazione energetica e per il rinnovo delle flotte, anche grazie al contributo di Exelentia, azienda leader nel settore della mobilità sostenibile e partner dell’ultima edizione dell’assemblea regionale di ANCI Piemonte.

Tra i temi trattati, l’approvvigionamento elettrico e i vincoli di carico della rete nazionale rilevati da Terna nel distretto regionale, la pianificazione urbanistica per la mobilità dolce e condivisa, e l’integrazione tra trasporto pubblico locale e micromobilità. L’azione di ANCI Piemonte mira a standardizzare il regime autorizzatorio di competenza comunale e a definire le expertise tecniche necessarie alla governance dei servizi. L’obiettivo finale è quello di rafforzare la capacità dei Comuni di gestire correttamente la transizione energetica attraverso strumenti di pianificazione integrata, di cooperazione istituzionale e con la collaborazione del settore privato.